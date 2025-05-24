Второй день обмена 1000 на 1000: Украина вернула из плена РФ еще 307 военных (фото)

Украина вернула еще 307 военных, которые находились в российском плену, в рамках обмена "1000 на 1000". Среди возвращенных домой есть военные из числа ВСУ, Нацгвардии и пограничники.

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Об этом сообщил глава государства в своем Telegram.

"Сегодня второй день обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции. Только за эти два дня уже вернули 697 человек. Завтра ожидаем продолжения", — написал президент.

По словам Зеленского, среди возвращенных украинских военных есть представители ВСУ, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Глава государства поблагодарил всех, кто "вовлечен в процесс обмена, кто круглосуточно работает".

"Наша цель — вернуть каждого и каждую из российской неволи. Продолжаем наше взаимодействие с партнерами, чтобы это стало возможным", — добавил президент Украины.

В то же время в РФ также подтвердили факт обмена военнопленных по формуле "307 на 307". Там сообщили, что обмененные военные находятся в Беларуси, а договоренный ранее "масштабный обмен будет продолжен".

Ранее сообщалось, что в Украину из российского плена вернулись 390 человек. Украина и РФ осуществили первый этап обмена пленными в формате "1000 на 1000", согласованном во время переговоров в Стамбуле 16 мая.

Впоследствии стало известно, что Украина вернула РФ соратника Медведчука и экс-сотрудника СБУ в рамках обмена. Украина передала пророссийского политика Александра Тарнашинского и экс-сотрудника СБУ Виталия Васильева, который помогал боевикам вербовать сотрудников украинских спецслужб.