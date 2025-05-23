Обмен пленными: РФ передали соратника Медведчука и экс-сотрудника СБУ в Луганске (фото)

В рамках обмена пленными Украина передала РФ пророссийского политика Александра Тарнашинского и экс-сотрудника СБУ в Луганске Виталия Васильева. Последний помогал боевикам вербовать сотрудников украинских спецслужб.

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Такие данные представил украинский государственный проект "Хочу к своим".

Тарнашинский был одним из лидеров общественного движения "Украинский выбор", основанного главой пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.

Политика задержали в Киеве в мае 2022 года. В СБУ утверждали, что Тарнашинский по указаниям российских спецслужб готовил в Украине госпереворот.

Тарнашинский готовил в Украине госпереворот

Тарнашинский с несколькими соратниками хотели устроить в Киеве "национальное собрание" и утвердить резолюцию по отстранению военно-политического руководства Украины.

В итоге в 2023 году Тарнашинский получил 5 лет тюрьмы.

Другой фигурант — Виталий Васильев, получивший в 2020 году паспорт "ЛНР" и уехавший в Луганск. Благодаря его действиям боевики получили данные о 14 работниках украинской спецслужбы для дальнейшей вербовки.

Васильев получил в 2020 году паспорт "ЛНР"

За это его приговорили к 5 годам лишения свободы. Коллаборант жил в Киеве и работал в правоохранительных органах, но его уволили до начала полномасштабной войны с РФ.

На сайте "Миротворец" отмечается, что до 2014 года Васильев был подполковником аналитического отдела управления СБУ в Луганске. В 2014 году активно участвовал в организации "референдума".

Проект сообщает, что в Россию в рамках обмена 23 мая выехали 70 коллаборантов. Помимо Тарнашинского и Васильева, в списке имеются фамилии украинцев, которые передавали спецслужбам РФ данные о расположении военных объектов и перемещении украинских войск, а также сотрудничали с оккупационными властями на захваченных территориях.

Напомним, на первом этапе обмена военнопленными в формате "1000 на 1000" в Украину вернулись 390 человек.

Россия обещает передать Украине проект документа по завершению войны после того, как обмен пленными в формате "1000 на 1000" полностью состоится.