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Воєнний фокус Російсько-українська війна Україна і РФ: обмін військовополоненими

Обмін полоненими: РФ передали соратника Медведчука та ексспівробітника СБУ в Луганську (фото)

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Фото: ТАСС | До Росії в рамках обміну 23 травня виїхали 70 колаборантів

У рамках обміну полоненими Україна передала РФ проросійського політика Олександра Тарнашинського та ексспівробітника СБУ в Луганську Віталія Васильєва. Останній допомагав бойовикам вербувати співробітників українських спецслужб.

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Такі дані представив український державний проєкт "Хочу к своим".

Тарнашинський був одним із лідерів громадського руху "Український вибір", заснованого головою проросійської партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктором Медведчуком.

Політика затримали в Києві в травні 2022 року. У СБУ стверджували, що Тарнашинський за вказівками російських спецслужб готував в Україні держпереворот.

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Тарнашинський готував в Україні держпереворот

Тарнашинський із кількома соратниками хотіли влаштувати в Києві "національні збори" і затвердити резолюцію щодо відсторонення військово-політичного керівництва України.

У підсумку 2023 року Тарнашинський отримав 5 років в'язниці.

Інший фігурант — Віталій Васильєв, який отримав 2020 року паспорт "ЛНР" і виїхав до Луганська. Завдяки його діям бойовики отримали дані про 14 працівників української спецслужби для подальшого вербування.

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Васильєв отримав 2020 року паспорт "ЛНР"

За це його засудили до 5 років позбавлення волі. Колаборант жив у Києві та працював у правоохоронних органах, але його звільнили до початку повномасштабної війни з РФ.

На сайті "Миротворець" зазначається, що до 2014 року Васильєв був підполковником аналітичного відділу управління СБУ в Луганську. У 2014 році брав активну участь в організації "референдуму".

Проєкт повідомляє, що в Росію в рамках обміну 23 травня виїхали 70 колаборантів. Крім Тарнашинського і Васильєва, у списку є прізвища українців, які передавали спецслужбам РФ дані про розташування військових об'єктів і переміщення українських військ, а також співпрацювали з окупаційною владою на захоплених територіях.

Нагадаємо, на першому етапі обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000" в Україну повернулися 390 осіб.

Росія обіцяє передати Україні проєкт документа щодо завершення війни після того, як обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" повністю відбудеться.