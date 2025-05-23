Росія передасть Україні "мирні" пропозиції після завершення обміну полоненими, — Лавров

У п'ятницю, 23 травня, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова передати Україні проєкт документа щодо врегулювання війни після завершення обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, обмін стане передумовою для подальших кроків у межах переговорного процесу.

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Про це пише російське видання "РИА Новости".

За словами очільника МЗС РФ, Росія й надалі працюватиме над проєктом домовленостей, де викладено її умови та вимоги для можливого врегулювання з Україною, навіть попри "провокації". Водночас він не уточнив, які саме дії вважає такими провокаціями.

"Росія буде готова передати Україні проєкт документа про врегулювання кризи, як тільки завершиться обмін полоненими", – сказав Лавров.

Нагадаємо, 23 травня Сергій Лавров розповідав про "фальсифікацію" історії України і як приклад навів низку міфів, включно з "українським корінням" Будди. У МЗС Росії звернули увагу на українські праці з історії, від яких "волосся стає дибки". Особливу увагу привернула книга експрезидента України Леоніда Кучми "Україна — не Росія".

Також очільник МЗС РФ Лавров заявив, що Росія хоче "звільнити" всю Україну заради захисту російськомовних. Українці не житимуть "за законами хунти Зеленського", зазначили в МЗС.