Готували державний переворот: в Україні засудили поплічників Віктора Медведчука (фото)
Серед засуджених — громадянин Росії, який отримав 10 років позбавлення волі, а організатор спроби перевороту буде ув’язнений на 7 років. Для реалізації свого задуму зловмисники навіть сформували бойове крило.
Служба безпеки України (СБУ) зібрала доказову базу проти чотирьох поплічників екснардепа Віктора Медведчука. Вони готували насильницьке захоплення влади в Україні, наразі їх засуджено. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Підготовка держперевороту — що відомо про справу
"Зловмисники планували "синхронізувати" державний переворот з початком повномасштабного вторгнення РФ. Тим самим сподівались допомогти агресору у якнайшвидшій окупації України. За даними слідства, вони хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах нашої держави", — наголосили у відомстві.
За даними СБУ, саме ці прокремлівські осередки мали ініціювати проведення в столиці України так званих "національних зборів", на яких організатори планували "затвердити резолюцію" щодо "відсторонення від влади" вищого військово-політичного керівництва України.
"У разі відмови – зловмисники планували перейти до "силового сценарію". Для цього вони формували власне "бойове крило", до якого намагались залучити пів тисячі озброєних осіб. Для пошуку "кандидатів" використовували власні зв’язки серед прихильників р*шизму", — додали в Службі безпеки.
Зазначається, що правоохоронці спрацювали на випередження і запобігли реалізації незаконних дій.
"У результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ своєчасно викрили організаторів злочину, задокументували їхню підривну діяльність і затримали на початку повномасштабного вторгнення РФ", — додали в СБУ.
Підготовка держперевороту — що відомо про засуджених?
В СБУ наголосити, що серед засуджених – громадянин РФ, військовий розвідник за фахом, який був на "прямому" зв’язку з представниками адміністрації президента РФ та спецслужб країни-агресора.
Згідно з фото, мова, йде ймовірно про Тарнашинського Олександра Костянтиновича, який, за даними "Руху ЧЕСНО", є соратником Віктора Медведчука та одним із лідерів партії "Український вибір".
У 2005 — 2006 роках був помічником народного депутата від "Партії регіонів" Демчишена Василя Васильовича. У 2012 році балотувався до парламенту від "'Радикальної Партії Олега Ляшка".
Тарнашинський також є засновником ТОВ "Русіч", ТОВ "Народна нафтова компанія "Велес" та керівником декількох громадських організацій, зокрема ГО "Слов’янський рух "Русь відроджена".
5 травня 2022 року контррозвідка СБУ затримала Тарнашинського у Києві. За даними слідства, він займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні та координував свої дії з російськими спецслужбами.
Під час обшуків у Тарнашинського виявили документацію і печатки ГО, заборонену символіку, лист з адміністрації Путіна про отримане звернення, компʼютери, засоби звʼязку та чернетки з доказами злочинних дій.
Організатором спроби державного перевороту, ймовірно, був Василь Остафійчук.
Зазначається, що він "стояв у джерел антиукраїнської діяльності "ледве не з моменту створення "Українського вибору", був власником різноманітних політичних та "козацьких" громадських організацій, повідомляє "24 канал".
Підготовка держперевороту — який вирок отримали фігуранти справи?
За даними СБУ, на підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України, а саме дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.
Суд призначив вироки усім затриманим злочинцям:
- громадянин РФ отримав 10 років ув’язнення;
- організатору злочину отримав 7 років позбавлення волі;
- два спільники організатора – по 5 років ув’язнення.
Нагадаємо, що 19 березня 2021 року СБУ повідомила про підозру політичному експерту Михайлу Шпіру. Він виступав на каналах Віктора Медведчука "112 Україна" і NewsOne і в ефірі російських YouTube-каналів "Україна.ру", "Росія 24" і News Front. За версією СБУ, Шпір цілеспрямовано просував в інформпросторі наративи РФ. Після цього, 16 червня повідомлялось, що 10 років тюрми отримав так званий "експерт" Михайло Шпіра.