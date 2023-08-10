Готували державний переворот: в Україні засудили поплічників Віктора Медведчука (фото)

Серед засуджених — громадянин Росії, який отримав 10 років позбавлення волі, а організатор спроби перевороту буде ув’язнений на 7 років. Для реалізації свого задуму зловмисники навіть сформували бойове крило.

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Служба безпеки України (СБУ) зібрала доказову базу проти чотирьох поплічників екснардепа Віктора Медведчука. Вони готували насильницьке захоплення влади в Україні, наразі їх засуджено. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Підготовка держперевороту — що відомо про справу

"Зловмисники планували "синхронізувати" державний переворот з початком повномасштабного вторгнення РФ. Тим самим сподівались допомогти агресору у якнайшвидшій окупації України. За даними слідства, вони хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах нашої держави", — наголосили у відомстві.

Докази злочину Фото: СБУ

За даними СБУ, саме ці прокремлівські осередки мали ініціювати проведення в столиці України так званих "національних зборів", на яких організатори планували "затвердити резолюцію" щодо "відсторонення від влади" вищого військово-політичного керівництва України.

Докази злочину Фото: СБУ

"У разі відмови – зловмисники планували перейти до "силового сценарію". Для цього вони формували власне "бойове крило", до якого намагались залучити пів тисячі озброєних осіб. Для пошуку "кандидатів" використовували власні зв’язки серед прихильників р*шизму", — додали в Службі безпеки.

Докази злочину Фото: СБУ

Зазначається, що правоохоронці спрацювали на випередження і запобігли реалізації незаконних дій.

"У результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ своєчасно викрили організаторів злочину, задокументували їхню підривну діяльність і затримали на початку повномасштабного вторгнення РФ", — додали в СБУ.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Підготовка держперевороту — що відомо про засуджених?

В СБУ наголосити, що серед засуджених – громадянин РФ, військовий розвідник за фахом, який був на "прямому" зв’язку з представниками адміністрації президента РФ та спецслужб країни-агресора.

Інфографіка СБУ

Згідно з фото, мова, йде ймовірно про Тарнашинського Олександра Костянтиновича, який, за даними "Руху ЧЕСНО", є соратником Віктора Медведчука та одним із лідерів партії "Український вибір".

Олександр Тарнашинський Фото: Оперативний ЗСУ

У 2005 — 2006 роках був помічником народного депутата від "Партії регіонів" Демчишена Василя Васильовича. У 2012 році балотувався до парламенту від "'Радикальної Партії Олега Ляшка".

Тарнашинський також є засновником ТОВ "Русіч", ТОВ "Народна нафтова компанія "Велес" та керівником декількох громадських організацій, зокрема ГО "Слов’янський рух "Русь відроджена".

5 травня 2022 року контррозвідка СБУ затримала Тарнашинського у Києві. За даними слідства, він займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні та координував свої дії з російськими спецслужбами.

Під час обшуків у Тарнашинського виявили документацію і печатки ГО, заборонену символіку, лист з адміністрації Путіна про отримане звернення, компʼютери, засоби звʼязку та чернетки з доказами злочинних дій.

Організатором спроби державного перевороту, ймовірно, був Василь Остафійчук.

Фото: Оперативний ЗСУ

Зазначається, що він "стояв у джерел антиукраїнської діяльності "ледве не з моменту створення "Українського вибору", був власником різноманітних політичних та "козацьких" громадських організацій, повідомляє "24 канал".

Підготовка держперевороту — який вирок отримали фігуранти справи?

За даними СБУ, на підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України, а саме дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Суд призначив вироки усім затриманим злочинцям:

громадянин РФ отримав 10 років ув’язнення;

організатору злочину отримав 7 років позбавлення волі;

два спільники організатора – по 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, що 19 березня 2021 року СБУ повідомила про підозру політичному експерту Михайлу Шпіру. Він виступав на каналах Віктора Медведчука "112 Україна" і NewsOne і в ефірі російських YouTube-каналів "Україна.ру", "Росія 24" і News Front. За версією СБУ, Шпір цілеспрямовано просував в інформпросторі наративи РФ. Після цього, 16 червня повідомлялось, що 10 років тюрми отримав так званий "експерт" Михайло Шпіра.