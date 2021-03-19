СБУ повідомила про підозру в сепаратизмі політичному експерту Михайлу Шпіру (відео)
Підозрюваний, заявили у відомстві, закликав до офіційного припинення існування України як держави і симпатизував Гітлерові з Путіним.
Служба безпеки України повідомила про підозру політичному експерту Михайлу Шпіру, який виступав на закритих телеканалах з орбіти Віктора Медведчука "112 Україна" і NewsOne і в ефірі російських YouTube-каналів "Україна.ру", "Росія 24" і News Front. Про це інформує прес-служба відомства на його офіційному сайті.
За версією СБУ, Шпір нібито цілеспрямовано просував в інформпросторі наративи Російської Федерації.
"У своїх виступах на російських телеканалах, інтерв'ю в російських ЗМІ і повідомленнях у соцмережах він довгий час послідовно висловлював положення, які принижують Україну, її державні символи, мову, історію, героїв і народ. Він публічно ставив під сумнів суб'єктність України і закликав до офіційного припинення її існування", — розповідає прес-служба СБУ.
У відомстві заявили, що Шпір був учасником різних інформаційних кампаній, зокрема підтримував організовану однією з партій акцію під посольством США і в ефірах телеканалів неодноразово повторював тезу про те, що Україна нібито знаходиться "під зовнішнім управлінням".
"Фігурант публічно закликав до розправ над учасниками революції Гідності та АТО/ООС і їх сім'ями. Образливо відгукувався про громадян через їх віру, глумився над релігійними символами і вимагав ввести кримінальну відповідальність за сповідування християнства. Він також висловлював симпатії до нацистів, Адольфа Гітлера, Радянського Союзу, НКВС і політики Володимира Путіна", — повідомили в СБУ.
Силовики провели обшуки в місцях фактичного і тимчасового проживання Шпіра.
Йому оголосили підозру відразу за трьома статтями ККУ:
- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 Кримінального кодексу України),
- порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ст. 161 КК),
- виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (ст. 436-1 КК).
Також прес-служба СБУ опублікувала відео деякими висловлюваннями Шпіра в ефірах різних каналів.
Варто зазначити, Шпіра ще у 2017 році внесли в базу сайту "Миротворець".
На YouTube також є безліч записів ефірів, на яких виступав Шпір.
Нагадаємо, в кінці лютого СБУ затримала політексперта Юрія Дудкіна, який виступав на закритих телеканалах "112 Україна", NewsOne і Zik. Його звинуватили за двома статтями ККУ: "держзрада" і "дискримінація громадян за расовою, національною, релігійною та іншими ознаками".
16 лютого СБУ оголосила про підозру за тими ж двома статтями — "держзрада" і "дискримінація громадян за расовою, національною, релігійною та іншими ознаками" — блогеру Анатолію Шарію. В СБУ вважають, що Шарій з 2012 року через соцмережі, ЗМІ та російські телеканали нібито сприяв РФ в проведенні пропагандистських кампаній.