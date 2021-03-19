СБУ повідомила про підозру в сепаратизмі політичному експерту Михайлу Шпіру (відео)

Підозрюваний, заявили у відомстві, закликав до офіційного припинення існування України як держави і симпатизував Гітлерові з Путіним.

Служба безпеки України повідомила про підозру політичному експерту Михайлу Шпіру, який виступав на закритих телеканалах з орбіти Віктора Медведчука "112 Україна" і NewsOne і в ефірі російських YouTube-каналів "Україна.ру", "Росія 24" і News Front. Про це інформує прес-служба відомства на його офіційному сайті.

За версією СБУ, Шпір нібито цілеспрямовано просував в інформпросторі наративи Російської Федерації.

"У своїх виступах на російських телеканалах, інтерв'ю в російських ЗМІ і повідомленнях у соцмережах він довгий час послідовно висловлював положення, які принижують Україну, її державні символи, мову, історію, героїв і народ. Він публічно ставив під сумнів суб'єктність України і закликав до офіційного припинення її існування", — розповідає прес-служба СБУ.

У відомстві заявили, що Шпір був учасником різних інформаційних кампаній, зокрема підтримував організовану однією з партій акцію під посольством США і в ефірах телеканалів неодноразово повторював тезу про те, що Україна нібито знаходиться "під зовнішнім управлінням".

"Фігурант публічно закликав до розправ над учасниками революції Гідності та АТО/ООС і їх сім'ями. Образливо відгукувався про громадян через їх віру, глумився над релігійними символами і вимагав ввести кримінальну відповідальність за сповідування християнства. Він також висловлював симпатії до нацистів, Адольфа Гітлера, Радянського Союзу, НКВС і політики Володимира Путіна", — повідомили в СБУ.

Силовики провели обшуки в місцях фактичного і тимчасового проживання Шпіра.

Йому оголосили підозру відразу за трьома статтями ККУ:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 Кримінального кодексу України),

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ст. 161 КК),

виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (ст. 436-1 КК).

Також прес-служба СБУ опублікувала відео деякими висловлюваннями Шпіра в ефірах різних каналів.

Варто зазначити, Шпіра ще у 2017 році внесли в базу сайту "Миротворець".

На YouTube також є безліч записів ефірів, на яких виступав Шпір.

Нагадаємо, в кінці лютого СБУ затримала політексперта Юрія Дудкіна, який виступав на закритих телеканалах "112 Україна", NewsOne і Zik. Його звинуватили за двома статтями ККУ: "держзрада" і "дискримінація громадян за расовою, національною, релігійною та іншими ознаками".

16 лютого СБУ оголосила про підозру за тими ж двома статтями — "держзрада" і "дискримінація громадян за расовою, національною, релігійною та іншими ознаками" — блогеру Анатолію Шарію. В СБУ вважають, що Шарій з 2012 року через соцмережі, ЗМІ та російські телеканали нібито сприяв РФ в проведенні пропагандистських кампаній.