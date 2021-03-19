СБУ сообщила о подозрении в сепаратизме политическому эксперту Михаилу Шпиру (видео)

Подозреваемый, заявили в ведомстве, призывал к официальному прекращению существования Украины как государства и симпатизировал Гитлеру с Путиным.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении политическому эксперту Михаилу Шпиру, который выступал на закрытых телеканалах из орбиты Виктора Медведчука "112 Украина" и NewsOne и в эфире российских YouTube-каналов "Украина.ру", "Россия 24" и News Front. Об этом информирует пресс-служба ведомства на его официальном сайте.

По версии СБУ, Шпир якобы целенаправленно продвигал в информпространстве нарративы Российской Федерации.

"В своих выступлениях на российских телеканалах, интервью в российских СМИ и сообщениях в соцсетях он долгое время последовательно выражал положения, унижают Украину, ее государственные символы, язык, историю, героев и народ. Он публично ставил под сомнение субъектность Украины и призвал к официальному прекращению ее существования", — рассказывает пресс-служба СБУ.

В ведомстве заявили, что Шпир был участником различных информационных кампаний, в том числе поддерживал организованную одной из партий акцию под посольством США и в эфирах телеканалов неоднократно повторял тезис о том, что Украина якобы находится "под внешним управлением".

"Фигурант публично призывал к расправам над участниками революции Достоинства и АТО/ООС и их семьями. Оскорбительно отзывался о гражданах из-за их веры, глумился над религиозными символами и требовал ввести уголовную ответственность за исповедание христианства. Он также выражал симпатии к нацистам, Адольфу Гитлеру, Советскому Союзу, НКВД и политике Владимира Путина", — сообщили в СБУ.

Силовики провели обыски в местах фактического и временного проживания Шпира.

Ему объявили подозрение сразу по трем статьям УКУ:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 Уголовного кодекса Украины),

нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ст. 161 УК),

изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (ст. 436-1 УК).

Также пресс-служба СБУ опубликовала видео некоторыми высказываниями Шпира в эфирах различных каналов.

Стоит отметить, Шпира еще в 2017 году внесли в базу сайта "Миротворец".

На YouTube также есть множество записей эфиров, на которых выступал Шпир.

Напомним, в конце февраля СБУ задержала политэксперта Юрия Дудкина, который выступал на закрытых телеканалах "112 Украина", NewsOne и Zik. Его обвинили по двум статьям УКУ: "госизмена" и "дискриминация граждан по расовому, национальному, религиозному и другим признакам".

16 февраля СБУ объявила о подозрении по тем же двум статьям — "госизмена" и "дискриминация граждан по расовому, национальному, религиозному и другим признакам" — блогеру Анатолию Шарию. В СБУ считают, что Шарий с 2012 года через соцсети, СМИ и российские телеканалы якобы способствовал РФ в проведении пропагандистских кампаний.