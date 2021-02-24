СБУ задержала политэксперта Дудкина, выступавшего на закрытых каналах Медведчука (видео)

Дудкина обвиняют в "госизмене", поскольку он якобы за деньги выполнял пропагандистские задания от российских спецслужб.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о том, что военно-политическому эксперту Юрию Дудкину, который выступал на закрытых телеканалах "112 Украина", NewsOne и Zik из орбиты Виктора Медведчука, было объявлено подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса: "госизмена" и "дискриминация граждан по расовому, национальному, религиозному и другим признакам". В СБУ рассказали, что уже задержали Дудкина.

По информации силовиков, эксперт якобы занимался "подрывной деятельностью в интересах российских спецслужб".

"В рамках досудебного расследования следователи СБУ установили, что по заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили несколько вебресурсов (группы в социальных сетях, YouTube-канала) и отдельные блогеры, финансировались из РФ. На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов с российской "Первого канала" и агентства "News Front", — сообщили в СБУ.

Также в ведомстве отметили, что Дудкин лично участвовал в эфирах на запрещенных российских телеканалах, за что якобы получал деньги от заказчиков. По версии следствия, эксперт своими действиями якобы вредил территориальной целостности и обороноспособности Украины.

В СБУ рассказали, что результаты проведенных экспертиз якобы подтверждают наличие признаков "подрывной деятельности" и "вреда государственной безопасности". На текущий момент продолжаются психологические и фоноскопические экспертизы, чтобы получить доказательства умышленности таких действий со стороны подозреваемого.

В СБУ опубликовали видео с подборкой различных фраз и высказываний Юрия Дудкина в эфирах различных телеканалов.

В ведомстве также опубликовали аудиозаписи телефонных разговоров якобы между Дудкиным и представительницей российского "Первого канала", во время которых мужчине якобы выдавали "заказы" в интересах российских спецслужб.

Отметим, утром 24 февраля Юрий Дудкин сообщил, что у него дома проходили обыски.

Напомним, 16 февраля СБУ объявила о подозрении по тем же двум статьям — "госизмена" и "дискриминация граждан по расовому, национальному, религиозному и другим признакам" — блогеру Анатолию Шарию. В СБУ считают, что Шарий с 2012 года через соцсети, СМИ и российские телеканалы якобы способствовал РФ в проведении пропагандистских кампаний.