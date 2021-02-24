Политического эксперта, выступающего на каналах Медведчука, обвиняют в госизмене (видео)

У Юрия Дудкина проводят обыски.

У политического эксперта Юрия Дудкина, который выступает на попавших под санкции телеканалах 112 Украина, NewsOne и Zik, обыски, его обвиняют в госизмене. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"У меня обыск, обвинение в госизмене" — Написал Дудкин.

Подробностей по поводу обыска у Дудкина ни одно из правоохранительных ведомств пока не сообщило.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов в тот же день было прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией. Журналистов уже лишили аккредитации в Верховной Раде.