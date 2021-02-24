Політичного експерта, який виступає на каналах Медведчука, звинувачують в зраді (відео)

У Юрія Дудкіна проводять обшуки.

У політичного експерта Юрія Дудкіна, який виступає на телеканалах 112 Україна, NewsOne і Zik, що потрапили під санкції, обшуки, його звинувачують в зраді. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"У мене обшук, звинувачення в державній зраді" — Написав Дудкін.

Подробиць щодо обшуку в Дудкіна жодне з правоохоронних відомств поки не повідомило.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" та "NewsOne". Мовлення телеканалів того ж дня було припинене. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією. Журналістів уже позбавили акредитації у Верховній Раді.