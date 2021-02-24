СБУ затримала політексперта Дудкіна, який виступав на закритих каналах Медведчука (відео)

Дудкіна звинувачують у "державній зраді", оскільки він нібито за гроші виконував пропагандистські завдання від російських спецслужб.

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про те, що військово-політичного експерта Юрію Дудкіну, який виступав на закритих телеканалах "112 Україна", NewsOne і Zik з орбіти Віктора Медведчука, було оголошено підозру відразу за двома статтями Кримінального кодексу: "держзрада" і "дискримінація громадян за расовою, національною, релігійною та іншими ознаками". В СБУ розповіли, що вже затримали Дудкіна.

За інформацією силовиків, експерт нібито займався "підривною діяльністю в інтересах російських спецслужб".

"У рамках досудового розслідування слідчі СБУ встановили, що за завданням кураторів киянин створив мережу, у яку входили кілька веб-ресурсів (групи в соціальних мережах, YouTube-канали) і окремі блогери, фінансувалися з РФ. На цих ресурсах пропагандист поширював замовний контент, у тому числі від своїх координаторів з російського "Першого каналу" і агентства "News Front", — повідомили в СБУ.

Також у відомстві зазначили, що Дудкін особисто брав участь в ефірах на заборонених російських телеканалах, за що нібито отримував гроші від замовників. За версією слідства, експерт своїми діями нібито шкодив територіальній цілісності та обороноздатності України.

В СБУ розповіли, що результати проведених експертиз нібито підтверджують наявність ознак "підривної діяльності" та "шкоди державній безпеці". На поточний момент тривають психологічні та фоноскопічні експертизи, щоб отримати докази навмисності таких дій з боку підозрюваного.

В СБУ оприлюднили відео з підбіркою різних фраз і висловлювань Юрія Дудкіна в ефірах різних телеканалів.

У відомстві також опублікували аудіозаписи телефонних розмов нібито між Дудкін і представницею російського "Першого каналу", під час яких чоловікові нібито видавали "замовлення" в інтересах російських спецслужб.

Зазначимо, що вранці 24 лютого Юрій Дудкін повідомив, що в нього вдома проходили обшуки.

Нагадаємо: 16 лютого СБУ оголосила про підозру за тими ж двома статтями — "держзрада" і "дискримінація громадян за расовою, національною, релігійною та іншими ознаками" — блогеру Анатолію Шарію. В СБУ вважають, що Шарій з 2012 року через соцмережі, ЗМІ та російські телеканали нібито сприяв РФ у проведенні пропагандистських кампаній.