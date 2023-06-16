Закликав до "демонтажу" України": експерт з каналу Медведчука отримав 10 років в'язниці

Михайло Шпіра виправдовував дії військово-політичного керівництва РФ та агітував до фізичної розправи над бійцями ЗСУ.

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10 років тюрми отримав так званий "експерт" одного з телеканалів Віктора Медведчука Михайло Шпіра. Він закликав до "демонтажу" України. Про вирок пропагандисту стало відомо завдяки повідомленню пресслужби СБУ.

СБУ зібрала докази щодо антиукраїнської діяльності пропагандиста, а суд виніс вирок заочно, оскільки у 2020 році Шпіра втік до Москви. До цього часу він регулярно виступав в якості "експерта" в ефірах "медіахолдингу Медведчука", а після початку повномасштабного вторгнення РФ одним із перших підтримав дії російських окупантів.

"Зловмисник вихваляв агресивну політику військово-політичного керівництва Росії та виправдовував тимчасову окупацію нашої держави. Також він агітував до фізичної розправи над українськими військовими і дискредитував одну із релігійних конфесій в нашій державі", — йдеться в повідомленні СБУ.

За матеріалами Служби безпеки України, суд призначив Михайлу Шпірі 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Фігуранта визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

▪️ ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Строк пропагандисту почнуть рахувати, як тільки його затримають.

Нагадаємо, що 19 березня 2021 року СБУ повідомила про підозру політичному експерту Михайлу Шпіру. Він виступав на каналах Віктора Медведчука "112 Україна" і NewsOne і в ефірі російських YouTube-каналів "Україна.ру", "Росія 24" і News Front. За версією СБУ, Шпір цілеспрямовано просував в інформпросторі наративи РФ.

Також повідомлялося, що російський пропагандист та ексведучий телеканалу RT Антон Красовський в ефірі проєкту "Звичайний царизм" знову повторив свою скандальну фразу щодо вбивства українських дітей.