Призывал к "демонтажу" Украины: эксперт с канала Медведчука получил 10 лет тюрьмы

Михаил Шпир оправдывал действия военно-политического руководства РФ и агитировал к физической расправе над бойцами ВСУ.

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10 лет тюрьмы получил так называемый "эксперт" одного из телеканалов Виктора Медведчука Михаила Шпира. Он призвал к "демонтажу" Украины. О приговоре пропагандисту стало известно благодаря сообщению пресс-службы СБУ.

СБУ собрала доказательства антиукраинской деятельности пропагандиста, а суд вынес приговор заочно, поскольку в 2020 году Шпира бежал в Москву. До этого он регулярно выступал в качестве "эксперта" в эфирах "медиахолдинга Медведчука", а после начала полномасштабного вторжения РФ одним из первых поддержал действия российских оккупантов.

"Злоумышленник восхвалял агрессивную политику военно-политического руководства России и оправдывал временную оккупацию нашего государства. Также он агитировал к физической расправе над украинскими военными и дискредитировал одну из религиозных конфессий в нашем государстве", — говорится в сообщении СБУ.

По материалам Службы безопасности Украины суд назначил Михаилу Шпире 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Фигурант признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

▪️ ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Срок пропагандисту начнут считать, как только его задержат.

Напомним, что 19 марта 2021 года СБУ сообщила о подозрении политическому эксперту Михаилу Шпиру. Он выступал на каналах Виктора Медведчука "112 Украина" и NewsOne и в эфире российских YouTube-каналов "Украина.ру", "Россия 24" и News Front. По версии СБУ, Шпир целенаправленно продвигал в информпространстве нарративы РФ.

Также сообщалось, что российский пропагандист и экс-ведущий телеканала RT Антон Красовский в эфире проекта "Обычный царизм" снова повторил свою скандальную фразу по убийству украинских детей.