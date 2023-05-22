"Топить и жечь": Красовский рассказал, что думает об украинцах и украинских детях (видео)

Во время эфира скандальный российский пропагандист ответил на свои же небрежно брошенные в прошлом году слова о методах убийства украинских детей, заявив, что его мнение с тех пор не изменилось.

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Российский пропагандист и бывший ведущий российского государственного телеканала RT Антон Красовский в эфире стрима российского провластного проекта "Обыкновенный царизм" снова повторил свою скандальную фразу относительно убийства украинских детей. Об этом в понедельник, 22 мая сообщает телеграмм-канал "Кровавая барыня", который принадлежит российской журналистке Ксении Собчак.

На одном из недавних стримов пророссийского проекта, Красовского спросили, как он относится к "хохлам", на что пропагандист ответил, что не говорил убивать их, а говорил "что их надо топить и жечь".

Ведущие стрима начали смеяться от его слов и уточнили, изменилось ли с тех пор его отношение к украинским детям, на что Красовский не задумываясь ответил, что не изменилось.

Скандальное заявление Красовского об "убийстве" украинских детей

Напомним, в конце октября 2022 года, российский пропагандист Антон Красовский в беседе с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко публично призвал топить в реке и сжигать в хатах украинских детей за то, что они говорят о "моск*льской оккупации". Скандальное заявление Красовского привело последнего к увольнению с канала RT, а сам он вынужден был принести публичные извинения, заявив, что "его понесло" в прямом эфире.

В конце апреля 2023 года, пропагандист Красовский признался, что боится, что ему могут подложить противопехотную мину прямо в подъезде его дома.