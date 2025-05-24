Другий день обміну 1000 на 1000: Україна повернула з полону РФ ще 307 військових (фото)

Україна повернула ще 307 військових, які перебували в російському полоні, в рамках обміну "1000 на 1000". Серед тих, хто повернуся додому, є військовослужбовці з лав ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

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Про це повідомив глава держави у своєму Telegram.

"Сьогодні другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікуємо продовження", — написав президент.

За словами Зеленського, серед повернутих українських військових є представники ЗСУ, Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Глава держави подякував усім, хто "залучений до процесу обміну, хто цілодобово працює".

"Наша мета – повернути кожного й кожну з російської неволі. Продовжуємо нашу взаємодію з партнерами, щоб це стало можливим", — додав президент України.

Водночас у РФ також підтвердили факт обміну військовополонених за формулою "307 на 307". Там повідомили, що обміняні військові перебувають в Білорусі, а домовлений раніше "масштабний обмін буде продовжено".

Раніше повідомлялося, що в Україну з російського полону повернулись 390 осіб. Україна та РФ здійснили перший етап обміну полоненими у форматі "1000 на 1000", узгодженому під час переговорів у Стамбулі 16 травня.

Згодом стало відомо, що Україна повернула РФ соратника Медведчука та ексспівробітника СБУ в рамках обміну. Україна передала проросійського політика Олександра Тарнашинського та ексспівробітника СБУ Віталія Васильєва, який допомагав бойовикам вербувати співробітників українських спецслужб.