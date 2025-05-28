"Росія буде маніпулювати": у штабі пояснили, чому в обміні "1000 на 1000" не було "азовців"

Координаційний штаб наголосив, що важливо пам’ятати про різницю ставлення до людей в Україні та РФ. Представник Олег Гущин пояснив, що Кремлю потрібні ці обміни зовсім не для повернення росіян.

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Заяву представника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олега Гущина під час презентації проєкту Inferno передали 28 травня в "Еспресо".

"Обмін, що відбувся, був наслідком політичної домовленості у Стамбулі. Між цією домовленістю і фактичним її виконанням пройшло дуже мало часу. Ви маєте пам'ятати важливу річ: для РФ їхні люди нічого не значать на відміну від української сторони. А це означає, що Росія може і буде маніпулювати", — пояснив він.

Гущин наголосив, що для Росії усі процеси обмінів — це один з ланцюжків масштабної маніпуляції, направленої на українське суспільство. Для цього ворогу потрібно, щоб у народу були питання до влади. Представник Координаційного штабу запевнив, що Україна докладає зусиль для повернення живими й неушкодженими як цивільних, так і військовополонених. Також держава прагне, щоб тіла усіх загиблих на передовій передали їхнім рідним.

"Росіяни розуміють, що для України одна людина — це вже цінність. Їхня ненависть до наших колег з "Азову" — це просто щось інтернальне. Вони як можуть ненавидять всіх нас, а азовців — вдвічі більше", — розповів Гущин.

Він попередив, що РФ використовуватиме обміни полоненими, щоб тиснути на українців. Представник Координаційного штабу уточнив, що причинила саме у тому, що Україна не мовчить та постійно тримає тему повернення громадян з полону у медійному просторі.

"Ви маєте зрозуміти, для чого це відбувається, чому їх не повертають взагалі або у дуже обмеженій кількості. Україна робить все від неї залежне. Завжди, коли відбуваються публічні чи непублічні комунікації з російською стороною, питання повернення наших колег з "Азову" та всіх решта стоїть на порядку денному. Ніхто ні про кого не забуває і не мовчить", — додав він.

Нагадаємо, на те, що в межах обміну "1000 на 1000" не повернули жодного "азовця", звернув увагу командир бригади Денис Прокопенко. Він назвав це "ганьбою для всієї нашої держави".

Обмін "1000 на 1000" закінчився 25 травня і відбувався у три етапи. Президент Володимир Зеленський повідомляв про повернення в Україну бійців ЗСУ, НГУ, ДПСУ та ДССТ.