Скільки бійців "Азову" повернули з полону РФ за час війни: в Координаційному штабі відповіли

Під час обмінів полоненими протягом повномасштабної війни з РФ до України вдалося повернути понад половину захисників "Азовсталі". Серед звільнених з російського полону — 455 бійців бригади Національної гвардії України "Азов".

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Про це заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов сказав в опублікованому 28 травня випуску "Свобода Live" від "Радіо Свобода".

За його словами, всього з "Азовсталі" у травні 2022 року було виведено чи евакуйовано 2 500 бійців різних підрозділів. Із них 1 279 на сьогодні повернулися з полону додому. Серед них у межах обмінів полоненими між Україною та РФ звільнили 455 бійців "Азову".

"І те, що під час цього обміну вдалося повернути з російського полону представників 46 підрозділів, з яких вперше за період повномасштабного вторгнення вдалося повернути людей — це колосальний результат. Тому що це не просто врятовані життя і статистика. Це неймовірно важлива інформація про умови перебування, кількість, місця утримання й особисту історію інших полонених, хто залишається в полоні", — зазначив Юсов, коментуючи останній обмін у форматі "1 000 на 1 000".

Ведуча попросила Андрія Юсова прокоментувати слова командира 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Дениса Прокопенка, який 25 травня назвав масштабний обмін полоненими "ганьбою", оскільки під час нього не повернули додому жодного "азовця".

"Я не коментую конкретні прізвища і конкретні заяви. Дуже чутлива і дуже болісна тема. Тому будь-які публічні коментарі цього питання має бути стриманий, виважений і в інтересах полонених, враховуючи перебування їхнє там і захист їхніх прав у полоні. Є велика спокуса робити різноманітні емоційні заяви, але треба розуміти, що ворог використовує будь-яку цю заяву", — відповів заступник голови Координаційного штабу.

Обмін полоненими "1 000 на 1 000": деталі

Обмін військовополоненими між Україною та Росією у форматі "1 000 на 1 000" почався 23 травня. Останні 303 бійці ЗСУ повернулися з полону в межах цього обміну 25 травня. Серед них були військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олега Гущина 28 травня пояснив, що в обміні "1000 на 1000" не було "азовців" через прагнення Кремля маніпулювати українським суспільством, а Україна своєю чергою під час комунікацій з російською стороною завжди тримає на порядку денному повернення бійців "Азову".