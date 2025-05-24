"Хотів бути першим": Трамп міг зірвати обмін полоненими між Україною та РФ, — Politico

Президент США Дональд Трамп першим оголосив про завершення першого етапу масштабного обміну полоненими за формулою "1000 на 1000". Він поставив під загрозу життя українських військових.

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До моменту заяви Трампа обмін ще навіть не почався, життя сотні людей були під загрозою, повідомили джерела видання Politico.

На першому етапі великого обміну звільнили 390 українських військовополонених. Сьогодні додому повернулися ще 307 українців. Однак за кілька годин до першого обміну Трамп опублікував у Truth Social такий пост:

"Щойно між Росією та Україною завершився обмін полоненими, він набуде чинності найближчим часом. Вітаємо обидві сторони з переговорами. Чи призведе це до чогось більшого?"

Міністр оборони України Рустем Умеров подякував Трампу за допомогу в проведенні обміну військовополоненими.

"Трамп хотів першим повідомити про це. На щастя, його поспішний пост не мав жодного ефекту. Зазвичай ми не повідомляємо про процеси обміну. Ніколи не знаєш, що чекати від росіян. Наші хлопці були занадто близько до ворога", — пояснив український чиновник.

Київ тримав дані про обмін у секреті, побоюючись за безпеку військових і цивільних, яких привезли до білоруського міста Гомель недалеко від кордону з Україною.

Несподіване публічне оголошення викликало занепокоєння через ризик зриву операції або можливої атаки Росії, яка в минулому використовувала подібні випадки для маніпуляцій.

За даними видання, понад 8000 українців, незаконно утримуваних у російських в'язницях, чекають черги на звільнення.

Нагадаємо, Україна передала Росії за обміном полоненими проросійського політика Олександра Тарнашинського і колишнього співробітника СБУ в Луганську.

Фокус 18 квітня повідомляв про повернення в Україну 909 тіл загиблих захисників. Військові загинули, борючись на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському та інших напрямках.