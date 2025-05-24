"Хотел быть первым": Трамп мог сорвать обмен пленными между Украиной и РФ, – Politico

Президент США Дональд Трамп первым объявил о завершении первого этапа масштабного обмена пленными по формуле "1000 на 1000". Он поставил под угрозу жизни украинских военных.

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К моменту заявления Трампа обмен еще даже не начался, жизни сотни людей были под угрозой, сообщили источники издания Politico.

На первом этапе большого обмена оcвободили 390 украинских военнопленных. Сегодня домой вернулись еще 307 украинцев. Однако за несколько часов до первого обмена Трамп опубликовал в Truth Social такой пост:

"Только что между Россией и Украиной завершился обмен пленными, он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляем обе стороны с переговорами. Приведет ли это к чему-то большему?"

Министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил Трампа за помощь в проведении обмена военнопленными.

"Трамп хотел первым сообщить об этом. К счастью, его поспешный пост не имел никакого эффекта. Обычно мы не сообщаем о процессах обмена. Никогда не знаешь, что ждать от россиян. Наши парни были слишком близко к врагу", — пояснил украинский чиновник.

Киев держал данные про обмен в секрете, опасаясь за безопасность военных и гражданских, которых привезли в белорусский город Гомель недалеко от границы с Украиной.

Неожиданное публичное объявление вызвало беспокойство из-за риска срыва операции или возможной атаки России, которая в прошлом использовала подобные случаи для манипуляций.

По данным издания, более 8000 украинцев, незаконно содержащихся в российских тюрьмах, ждут очереди на освобождение.

Напомним, Украина передала России по обмену пленными пророссийского политика Александра Тарнашинского и бывшего сотрудника СБУ в Луганске.

Фокус 18 апреля сообщал о возврате в Украину 909 тел погибших защитников. Военные погибли, сражаясь на Кураховском, Покровском, Бахмутском, Угледарском, Луганском и других направлениях.