"Должны вернуть каждого": Украина и РФ начали обмен пленными, который имеет несколько этапов (видео)

В понедельник, 9 июня, Украина и Россия начали обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни. Среди тех, кого вернули сегодня — раненые и тяжелораненые военные.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши дома. Украинцы возвращаются домой из российского плена. Сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни. Среди категорий тех, кого возвращаем сейчас, — раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет", — говорится в сообщении.

Президент добавил, что процесс довольно сложный, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически ежедневно

Как отметил омбудсман Дмитрий Лубинец, удалось вернуть из плена воинов ВСУ, ГПСУ, НГУ, ТРО. Есть возвращенные защитники Морской пехоты Украины, Десантно-штурмовых войск. А также те защитники, которые попали в плен в Мариуполе. Подавляющее большинство из возвращенных находилась в неволе с 2022 года, есть те, кто попал в плен в первые дни полномасштабного вторжения.

Напомним, Россия и Украина хотят провести самый масштабный за время большой войны обмен военнопленными. На паритетной основе могут обменять до 1 200 человек.

Фокус также писал, что по итогам всех обменов пленными Украине вернули более половины защитников "Азовстали". Среди освобожденных — 455 "азовцев".