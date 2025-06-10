Україна і РФ провели новий обмін полоненими: хто повернувся додому (фото)

10 червня 2025 року відбувся перший етап повернення з російського полону важкопоранених та поранених бійців ЗСУ. Президент України зауважив, що продовжується повернення людей, про яке було домовлено у Стамбулі.

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Про це Володимир Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

Обмін полоненими відбувся 10 червня

"Сьогодні — перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт", — зауважив він.

Зеленський додав, що вже вдома, в Україні, воїни з різних складових наших Сил оборони та безпеки України: Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.

"Обміни мають продовжуватись. Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає", — зазначив голова держави.

Що відомо про обміни полоненими з Росією

9 червня Зеленський заявив про початок обміну, який триватиме в декілька етапів найближчими днями. Та уточнив, що серед категорій тих, кого повертають зараз, — поранені та важкопоранені бійці, а також молодші за 25 років.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зауважили, що серед звільнених 9 червня — представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, Сил територіальної оборони, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені — представники рядового та сержантського складу, а також оборонці Маріуполя, які провели у російському полоні понад три роки.

Додому повернули поранених бійців Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

У Штабі уточнили, що з міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що Росія і Україна хочуть провести наймасштабніший за час великої війни обмін військовополоненими. На паритетній основі можуть обміняти до 1 200 осіб.

Нині за підсумками всіх обмінів полоненими Україні повернули понад половину захисників "Азовсталі". Серед звільнених — 455 "азовців".