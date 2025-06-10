Украина и РФ провели новый обмен пленными: кто вернулся домой (фото)

10 июня 2025 года состоялся первый этап возвращения из российского плена тяжелораненых и раненых бойцов ВСУ. Президент Украины отметил, что продолжается возвращение людей, о котором было договорено в Стамбуле.

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Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Обмен пленными состоялся 10 июня

"Сегодня — первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых и раненых воинов. Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи. Это важный гуманитарный акт", — отметил он.

Зеленский добавил, что уже дома, в Украине, воины из разных составляющих наших Сил обороны и безопасности Украины: Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта.

"Обмены должны продолжаться. Делаем все, чтобы найти и вернуть каждого и каждую, кто в плену. Благодарен всем, кто помогает", — отметил глава государства.

Что известно об обменах пленными с Россией

9 июня Зеленский заявил о начале обмена, который будет проходить в несколько этапов в ближайшие дни. И уточнил, что среди категорий тех, кого возвращают сейчас, — раненые и тяжелораненые бойцы, а также младше 25 лет.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что среди освобожденных 9 июня — представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, Сил территориальной обороны, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта. Все освобожденные — представители рядового и сержантского состава, а также защитники Мариуполя, которые провели в российском плену более трех лет.

Домой вернули раненых бойцов Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

В Штабе уточнили, что из соображений безопасности операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы после завершения обменного процесса.

Напомним, Фокус писал о том, что Россия и Украина хотят провести самый масштабный за время большой войны обмен военнопленными. На паритетной основе могут обменять до 1 200 человек.

Сейчас по итогам всех обменов пленными Украине вернули более половины защитников "Азовстали". Среди освобожденных — 455 "азовцев".