В Україну повернули ще 1200 тіл загиблих: у Коордштабі повідомили деталі репатріації (фото)

Україна повернула 1200 тіл, які, за твердженнями РФ, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям Сил оборони, йдеться у заяві Координаційного штабу. Обмін тілами загиблих відбувався за сприяння Міжнародного комітета Червоного Хреста (МКЧХ).

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Україна отримала від РФ ще 1200 тіл, які російська сторона передала Києву, стверджуючи, шо вони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Черговий етап реаптраціаційних заходів відбувався в рамках домовленостей у Стамбулі, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

"Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", — повідомили у відомстві.

Також у КШПВВ додають, що сприяння у репатраційних заходам відбувалися за посередництва українських структур, а також за сприяння МКЧХ. Офційних заяв від російської сторони щодо проведення відповідних заходів на момент публікації матеріалу немає.

13 червня Коордштаб повідомляв, що провели обмін тілами загиблих українських громадян відповідно до домовленостей у Стамбулі. Українська сторона повідомила, що проведе належні експертизи для ідентифікації репатрійованих тіл.

Раніше повідомлялося, що в ГУР розповіли про стан звільнених з полону РФ 9 червня. Там повідомили, що серед звільнених з російського полону в результаті обміну 10 червня є багато бійців із ампутаціями та загостреннями хронічних захворювань.

Згодом стало відомо, що Україна та Росія провели новий обмін полоненими. За словами омбудсмена Лубінця, повернуті перебували у полоні розпочинаючи з перших днів повномасштабного вторгнення, а також серед повернутих є ті, які вважались зниклими безвісти.