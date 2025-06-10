"Дехто не може пересуватися самостійно": в ГУР розповіли про стан звільнених з полону РФ

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що серед звільнених з російського полону в результаті обміну 10 червня є багато бійців із ампутаціями та загостреннями хронічних захворювань.

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Про це представник ГУР розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Обмін військовополоненими

За словами Андрія Юсова, українські військові, яких 10 червня звільнили з російського полону, перебувають у вкрай тяжкому стані. Адже багато хто із них тяжко хворий, має проблеми із зором та важкі інфекції. Адже у полоні вони перебували у нелюдських умовах.

Дехто із звільнених не може пересуватись без сторонньої допомоги, тому одразу після повернення додому їх госпіталізували.

"Дуже важкі умови. Ви на кадрах бачите в якому стані наші полонені, але багатьох на кадрах не видно. Тому, що вони одразу поїхали у каретах швидкої допомоги й не можуть пересуватися самостійно", — розповів Юсов.

Він уточнив, що всі ці люди потребують негайної допомоги після російського полону.

Обмін хворими та важкопораненими військовополоненими

Юсов зауважив, що нині ГУР не коментує конкретні цифри, поки не завершиться обмін.

Нагадаємо, 10 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна і Росія провели другий етап обміну полоненими у рамках домовленостей у Стамбулі. Звільнили хворих, поранених та важкопоранених воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Десантно-штурмових військ, ВМС, ТРО та Державної спеціальної служби транспорту.

А 9 червня відбувся обмін військовополоненими віком до 25 років.

Фокус писав, що Росія і Україна хочуть провести наймасштабніший за час великої війни обмін військовополоненими. На паритетній основі можуть обміняти до 1 200 осіб.