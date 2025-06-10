"Некоторые не могут передвигаться самостоятельно": в ГУР рассказали о состоянии освобожденных из плена РФ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что среди освобожденных из российского плена в результате обмена 10 июня есть много бойцов с ампутациями и обострениями хронических заболеваний.

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Об этом представитель ГУР рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Обмен военнопленными

По словам Андрея Юсова, украинские военные, которых 10 июня освободили из российского плена, находятся в крайне тяжелом состоянии. Ведь многие из них тяжело больны, имеют проблемы со зрением и тяжелые инфекции. Ведь в плену они находились в нечеловеческих условиях.

Некоторые из освобожденных не могут передвигаться без посторонней помощи, поэтому сразу после возвращения домой их госпитализировали.

"Очень тяжелые условия. Вы на кадрах видите в каком состоянии наши пленные, но многих на кадрах не видно. Потому что они сразу поехали в каретах скорой помощи и не могут передвигаться самостоятельно", — рассказал Юсов.

Он уточнил, что все эти люди нуждаются в немедленной помощи после российского плена.

Обмен больными и тяжелоранеными военнопленными

Юсов отметил, что сейчас ГУР не комментирует конкретные цифры, пока не завершится обмен.

Напомним, 10 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Россия провели второй этап обмена пленными в рамках договоренностей в Стамбуле. Освободили больных, раненых и тяжелораненых воинов ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, Десантно-штурмовых войск, ВМС, ТРО и Государственной специальной службы транспорта.

А 9 июня состоялся обмен военнопленными в возрасте до 25 лет.

Фокус писал, что Россия и Украина хотят провести самый масштабный за время большой войны обмен военнопленными. На паритетной основе могут обменять до 1 200 человек.