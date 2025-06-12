Миллион потерь и несколько метров фронта: чем оборачивается наступление в Украине для России, — WP

С января 2024 года России удалось захватить менее 4 700 квадратных километров новых территорий. При этом человеческие и технические потери являются беспрецедентными. Количество погибших российских военных в Украине уже превысило общие потери советской и российской армии во всех войнах после Второй мировой.

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На прошлой неделе Украина провела одну из самых масштабных операций за время войны, применив более 100 дронов для поражения десятков военных самолетов на нескольких авиабазах глубоко внутри России. Атака, которая готовилась в течение многих месяцев и была осуществлена с территории самой России, показала, как Киев может достигать значительных результатов, имея ограниченные ресурсы, пишет The Washington Post.

Россия же в течение последних 17 месяцев пытается продвигаться вперед в Украине с помощью грубой силы — и, согласно новым данным, имеет крайне незначительные результаты.

С начала 2024 года ей удалось захватить менее 4 700 квадратных километров территории — результат, который явно не соответствует амбициям Москвы существенно расширить контроль над Украиной. На некоторых направлениях российское продвижение медленнее, чем наступления союзников во время изнурительной битвы на Сомме в Первой мировой войне — боя, ставшего символом бесполезных и кровавых операций.

За эти незначительные достижения Россия заплатила чрезвычайную цену — в человеческих жизнях и технике. Количество погибших российских военных в Украине уже превысило общие потери советской и российской армии во всех войнах после Второй мировой. Летом 2025 года количество общих военных потерь России, вероятно, превысит миллион.

Кроме того, Россия стабильно теряет в 2-5 раз больше боевых машин, чем Украина. В частности, с начала 2024 года уничтожено около 1200 бронированных машин, 3200 боевых машин пехоты и 1900 танков.

Эта жестокая реальность противоречит нарративу о том, что именно Россия диктует условия конфликта. Да, российские войска с начала 2024 года преимущественно находятся в наступлении (за незначительными исключениями). Но сама инициатива — это еще не победа. Имеет значение не только то, что Россия получила, но и то, что она потеряла в обмен на это.

Российские войска продолжают натыкаться на глубоко эшелонированную линию обороны, которая состоит из минных полей, окопов, противотанковых заграждений и артиллерийских позиций, разбивающих атаки. Украина также насыщает поле боя дронами, которые сейчас являются главной причиной смертей на фронте. Ее стратегия глубокой обороны, усиленная поддержкой США и Европы, превратила войну в борьбу на истощение, играющую в пользу защитников и наказывающую нападающих. Несмотря на то, что Кремль, похоже, готов терпеть эти потери, он не способен на большее, чем медленное, изнурительное продвижение.

На самом деле путь Кремля к победе — не через блестящую военную стратегию. А через отказ Запада. Без поддержки США Украина быстро столкнется с дефицитом критически важных боеприпасов, боевых машин, систем ПВО и высокоточного оружия, что даст преимущество российским войскам. Психологический удар от выхода США из конфликта также может сломать моральный дух украинцев — и вызвать не завоевание, а истощение, как это произошло с Австро-Венгрией и Российской империей в Первой мировой войне.

Путин делает ставку на политическую усталость в Вашингтоне — на то, что она принесет ему то, чего не смогла достичь армия. И эта ставка касается также переговоров. Несмотря на мизерные достижения и катастрофические потери, Москва не демонстрирует интереса к серьезной дипломатии, зато настаивает на максималистских условиях и продолжает атаки. Но за этим блефом скрывается значительно более слабая позиция, чем многие на Западе считают.

США имеют рычаги влияния. Но их нужно использовать. Американские политики должны рассмотреть варианты продолжения и ускорения военной помощи Украине — прежде всего в виде систем ПВО для защиты войск и гражданских, высокоточного дальнобойного оружия для поражения российских авиабаз и командных пунктов, а также боеприпасов для сдерживания наступлений на растянутом фронте.

США также должны повысить экономическую цену войны для Москвы. Сейчас в Конгрессе рассматривается двухпартийный законопроект, который предусматривает новые санкции против России и вторичные санкции против стран, поддерживающих ее военную экономику. По одной из оценок, такие санкции могут сократить доходы России от нефти на 20%, повысив цену бензина в США всего на 15 центов за галлон.

Издание отмечает, что Россия не наступает. Она просто обескровливает свою армию за каждый метр территории. И это обернется победой лишь в том случае, если Вашингтон позволит этому произойти.

Напомним, после постепенной динамики боев, которая дорого стоила обеим сторонам, РФ резко ускорила темпы наступления. Как говорится в материале The Wall Street Journal от 11 июня, мирные переговоры "зашли в тупик", поэтому судьба войны будет решаться на фронте.

Фокус также писал, что аналитик Александр Кочетков констатировал начало ожидаемого наступления россиян, у Украины есть все шансы достойно ответить — но при определенных условиях.