"Они готовят почву": целью летнего наступления ВС РФ является капитуляция Украины и темп растет, — WSJ

В мае ВС РФ захватили больше территорий, чем почти за любой месяц полномасштабной войны. Россия делает ставку на летнюю операцию, чтобы заявить о "конце" Украины.

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После постепенной динамики боев, которая дорого стоила обеим сторонам, РФ резко ускорила темпы наступления. Как говорится в материале The Wall Street Journal от 11 июня, мирные переговоры "зашли в тупик", поэтому судьба войны будет решаться на фронте.

Кремль стремится к территориальным достижениям, которые бы позволили заставить Украину согласиться на свои требования. Фактически это означало бы капитуляцию. Зато Киев настроен наносить врагу потери и показать ему, что цена отказа от переговоров — слишком высока.

Сейчас ВС РФ наступают сразу на нескольких направлениях и прощупывают слабые места, чтобы воспользоваться преимуществом в живой силе. Не в пользу Силам обороны играет и погода, ведь на деревьях снова появились листья, которые закрывают обзор БПЛА.

Отмечается, что главная цель России — убедить западных лидеров в своей неизбежной победе. Военный аналитик Джордж Баррос подчеркнул, что "центр тяжести этой войны" — это не фронт, а пространство восприятия в столицах на Западе. По его словам, если на карте боевых действий ВС РФ будут иметь продвижение, Кремль сможет сказать: "Мы достигаем прогресса. Украине конец. Сколько еще миллиардов вы собираетесь потратить?"

Усилия оккупантов сосредоточены вокруг города Константиновка — важного логистического узла на восточной линии фронта. РФ начала туда перебрасывать силы, которая ранее атаковали Покровск. Однако, по оценке экспертов, это не обязательно свидетельствует об изменении стратегии. Страна-агрессор готова тратить людей, оружие и время на захват даже тех населенных пунктов, которые не имеют большого стратегического значения.

Баррос прогнозирует, что битва за Константиновку будет жестокой и затяжной. Продвинувшись на юг от города, оккупанты уже окружили его с трех сторон. Старший лейтенант, который говорил анонимно, подтвердил, что Константиновка быстро "превращается в линию фронта". Российские дроны на оптоволокне по сравнению с прошлым годом преодолевают вдвое большие расстояния, поэтому дороги и пути поставок в город — в зоне риска.

"Удары учащаются и становятся все более точными", — заявил офицер, добавив, что оборонительные сетки эффективны, но не распространены.

Также в последние дни в Сумскую область продвинулись войска, которые были сосредоточены РФ в Курской области. Один украинский сержант рассказал, что преимущество врага в живой силе — примерно в два раза. Он предположил, что российские силы пытаются захватить Юнаковку, где ВСУ обустроили оборонительные позиции и держат технику.

"Их настоящей целью являются Сумы", — в то же время заметил сержант.

Другой пехотинец, который воюет в Сумской области, рассказал о преимуществе ВС РФ в беспилотниках. Это делает очень рискованными перевозки грузов и эвакуацию.

"Они готовят почву. Давление будет только усиливаться летом", — сказал он.

Пехотинец объяснил, что Россия стремится растянуть украинские силы и истощить их. Аналитик Роб Ли не считает, что украинская оборона может "посыпаться". Однако, по его оценке, если врагу удастся приблизиться к Сумам, это добавит Кремлю рычагов влияния на переговорах.

Даже там, где в основном прогресс ВС РФ остановился, атаки не прекращаются. Украинский капитан, который воюет на Покровском направлении, рассказал, что оккупанты атакуют круглосуточно, хотя результата это им не дает уже несколько месяцев.

"Они хотят дойти до границы с Днепропетровской областью — для них это имеет символическое значение. Вот почему они продолжают идти через открытые поля и умирают там", — пояснил он.

Неназванные украинские чиновники сообщили, что Россия наращивает войска и в Запорожской области. Источники отметили, что туда перебросили несколько спецподразделений, чтобы помочь в сдерживании возможного наступления.

"Мы ожидаем ухудшения ситуации на всех направлениях этим летом. Личный состав истощен. Не хватает ротаций. Все работают на пределе своих возможностей", — подчеркнул старший лейтенант, который воюет в районе Константиновки.

Напомним, 12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери России в живой силе превысили миллион. Командование рассказало, какие дни были самыми результативными для защитников на передовой.

Военнослужащий 117-й отдельной бригады территориальной обороны Александр Такул сообщил, что в Сумской области появились дроны-"ждуны", которые атакуют машины и людей.