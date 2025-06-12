Караулят на дорогах и в огородах: в приграничных селах на Сумщине появились дроны-"ждуны"

В приграничных селах Сумской области стали находить дроны РФ, которые сидят на дорогах, тропах и в огородах в ожидании цели. Вражеские операторы поднимают такие дроны-"ждуны" в воздух для атаки, когда к ним приближается человек или автомобиль.

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Об этом рассказал военнослужащий 117-й отдельной бригады территориальной обороны Александр Такул на своей странице в Facebook.

В теробороне предупредили жителей Сумщины об опасности от российских дронов-"ждунов" Фото: скриншот

Боец опубликовал фото одного из дронов-"ждунов", сделанное в приграничном селе Краснопольского района Сумской области.

"И это слово имеет совсем не то значение, к которому вы привыкли. Это пи**рстанские дроны, сидящие на дорогах, тропинках, или просто на человеческих огородах. Они сидят и ожидают цель. А целями являются мирные жители, которые пытаются вывезти свое имущество, или просто вышли на собственный огород", — пояснил Александр Такул.

По его словам, российский оператор беспилотного летательного аппарата ждет на своей позиции и наблюдает за участком через очки или монитор. Когда возле дрона-"ждуна" появляется человек или автомобиль, он взлетает в воздух и атакует жертву.

"Как правило, убийцы используют осколочные боеприпасы, чтобы был больший поражающий эффект", — отметил военный.

Напомним, украинский эксперт, консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов ("Флеш") 4 июня рассказывал, что оккупанты могут управлять дронами через любой интернет благодаря встроенной в них "черной коробочке". Этот примитивный передатчик команд работает в любой точке, где есть интернет-сеть.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям 10 апреля предупреждали украинцев о новой тактике ВС РФ. Спасатели рассказали, что во время атак российские дроны сбрасывают "палки", которые детонируют впоследствии.