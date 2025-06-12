Чатують на дорогах і в городах: в прикордонних селах на Сумщині з'явилися дрони-"ждуни"

У прикордонних селах Сумської області стали знаходити дрони РФ, які сидять на дорогах, стежках і в городах в очікуванні цілі. Ворожі оператори здіймають такі дрони-"ждуни" в повітря для атаки, коли до них наближається людина чи автомобіль.

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Про це розповів військовослужбовець 117-ї окремої бригади територіальної оборони Олександр Такул на своїй сторінці у Facebook.

В теробороні попередили жителів Сумщини про небезпеку від російських дронів-"ждунів" Фото: скриншот

Боєць опублікував фото одного з дронів-"ждунів", зроблене в прикордонному селі Краснопільського району на Сумщині.

"І це слово має зовсім не те значення, до якого ви звикли. Це пі**рстанські дрони, що сидять на дорогах, стежках, або просто на людських городах. Вони сидять і очікують на ціль. А цілями є мирні мешканці, які намагаються вивезти своє майно, або просто вийшли на власний город", — пояснив Олександр Такул.

За його словами, російський оператор безпілотного літального апарату чекає на своїй позиції та спостерігає за ділянкою через окуляри чи монітор. Коли біля дрона-"ждуна" з'являється людина чи автівка, він злітає в повітря та атакує жертву.

"Як правило, вбивці використовують уламкові боєприпаси, щоб був більший уражаючий ефект", — зазначив військовий.

Нагадаємо, український експерт, консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш") 4 червня розповідав, що окупанти можуть керувати дронами через будь-який інтернет завдяки вбудованій у них "чорній коробочці". Цей примітивний передавач команд працює в будь-якій точці, де є інтернет-мережа.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій 10 квітня попереджали українців про нову тактику ЗС РФ. Рятувальники розповіли, що під час атак російські дрони скидають "палки", які детонують згодом.