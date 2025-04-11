Нову тактику вже "протестували" по Києву: російські дрони скидають "палки", які вибухають

Українців попередили про "надзвичайно високий" ризик через вибухівку, яку розкидають ворожі БПЛА. Час вибуху таких боєприпасів невідомий.

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Деталями та фото 10 квітня поділились у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Шахеди" скидають боєприпаси: деталі

Українців попередили про нову загрозу — ЗС РФ почали застосовувати безпілотники, які розкидають вибухонебезпечні предмети. Їх можуть використовувати для ударів по будь-якій з областей.

"Уважно подивіться на фото — так можуть виглядати ці вибухонебезпечні предмети. Обов’язково попередьте близьких. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 чи 112", — наголосила пресслужба.

Фото боєприпасів, які розкидають російські дрони Фото: ДСНС

Згодом у ДСНС уточнили, що боєприпаси, якими ворог оснащує БПЛА, схожі на трубки з квадратними насічками на корпусі. Їхній діаметр — приблизно 5 сантиметрів, а довжина — 35-40 кілометрів.

У Міністерстві внутрішніх справ України зазначили, що зображені на фото вибухонебезпечні предмети були вилучені у Києві. Пресслужба наголосила, що зовнішній вигляд може відрізнятися.

У соцмережах опублікували додаткове фото та передали, що ці елементи мають ознаки осколкових гранат. Візуально вони сході на чорні довгуваті палки.

Фото боєприпасів, які розкидають російські дрони Фото: Соцмережi

"Шахеди" скидають боєприпаси: що передувало

На порталі Texty.org.ua ще у листопаді минулого року з посиланням на джерело повідомляли про таку тактику ЗС РФ. Тоді йшлося про те, що російські "Шахеди" розкидали небезпечні боєприпаси у Сумській області.

Фото гранати, виявленої на Сумщині Фото: texty.org.ua

Неназваний співрозмовник розповів, що під час прольоту будь-де за маршрутом БПЛА скидають невстановлені боєприпаси. Військовий експерт підтвердив журналістам появу таких вибухонебезпечних предметів, але зазначав, що принців їхньої дії ще встановлюють.

У ЗМІ передавали, що боєприпас являє собою осколкову гранату з уповільнювачем. Час вибуху — невідомий, але два таких розірвались буквально на очах у піротехніків. Українців закликали оминати предмети як на фото й у жодному разі не брати до рук.

Граната, скинута з російського дрона, яка загрузла в землю Фото: texty.org.ua

Нагадаємо, у Сумській ОВА повідомили, що російські штурми у прикордонні лише за тиждень стали інтенсивнішими на 30%. Також ворог не припиняє руйнівних обстрілів, запустивши по регіону за сім днів понад 300 КАБів.

У BBC з посиланням на джерело у Генштабі ЗСУ проінформували, що Росія розраховує створити на Сумщині буферну зону. Ворог хоче взяти Суми в оточення або напівоточення.