"Вони готують ґрунт": метою літнього наступу ЗС РФ є капітуляція України й темп росте, — WSJ

У травні ЗС РФ захопили більше територій, ніж майже за будь-який місяць повномасштабної війни. Росія робить ставку на літню операцію, щоб заявити про «кінець» України.

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Після поступової динаміки боїв, яка дорого коштувала обом сторонам, РФ різко прискорила темпи наступу. Як йдеться у матеріалі The Wall Street Journal від 11 червня, мирні переговори "зайшли в глухий кут", тому доля війни вирішуватиметься на фронті.

Кремль прагне територіальних здобутків, які б дозволили змусили Україну погодитись на свої вимоги. Фактично це означало б капітуляцію. Натомість Київ налаштований завдавати ворогу втрат й показати йому, що ціна відмови від перемовин — надто висока.

Нині ЗС РФ наступають одразу на кількох напрямках і промацують слабкі місця, щоб скористатись перевагою в живій силі. Не на користь Силам оборони грає і погода, адже на деревах знову з’явилось листя, яке закриває огляд БПЛА.

Зазначається, що головна мета Росії — переконати західних лідерів у своїй неминучій перемозі. Військовий аналітик Джордж Баррос підкреслив, що "центр тяжіння цієї війни" — це не фронт, а простір сприйняття в столицях на Заході. З його слів, якщо на мапі бойових дій ЗС РФ матимуть просування, Кремль зможе сказати: "Ми досягаємо прогресу. Україні кінець. Скільки ще мільярдів ви збираєтеся витратити?"

Зусилля окупантів зосереджені навколо міста Костянтинівка — важливого логістичного вузла на східній лінії фронту. РФ почала туди перекидати сили, яка раніше атакували Покровськ. Однак, за оцінкою експертів, це не обов'язково свідчить про зміну стратегії. Країна-агресорка готова витрачати людей, зброю і час на захоплення навіть тих населених пунктів, які не мають великого стратегічного значення.

Баррос прогнозує, що битва за Костянтинівку буде жорстокою і затяжною. Просунувшись на південь від міста, окупанти вже оточили його з трьох боків. Старший лейтенант, який говорив анонімно, підтвердив, що Костянтинівка швидко "перетворюється на лінію фронту". Російські дрони на оптоволокні в порівнянні з минулим роком долають вдвічі більші відстані, тому дороги й шляхи постачань у місто — у зоні ризику.

"Удари частішають і стають дедалі точнішими", — заявив офіцер, додавши, що оборонні сітки ефективні, але не розповсюджені.

Також останніми днями у Сумську область просунулись війська, які були зосереджені РФ на Курщині. Один український сержант розповів, що перевага ворога у живій силі — приблизно у два рази. Він припустив, що російські сили намагаються захопити Юнаківку, де ЗСУ облаштували оборонні позиції й тримають техніку.

"Їхньою справжньою метою є Суми", — в той самий час зауважив сержант.

Інший піхотинець, який воює на Сумщині, розповів про перевагу ЗС РФ у безпілотниках. Це робить дуже ризикованими перевезення вантажів та евакуацію.

"Вони готують ґрунт. Тиск буде лише посилюватися влітку", — сказав він.

Піхотинець пояснив, що Росія прагне розтягнути українські сили й виснажити їх. Аналітик Роб Лі не вважає, що українська оборона може "посипатись". Однак, за його оцінкою, якщо ворогу вдасться наблизитись до Сум, це додасть Кремлю важелів впливу на перемовинах.

Навіть там, де здебільшого прогрес ЗС РФ зупинився, атаки не припиняються. Український капітан, який воює на Покровському напрямку, розповів, що окупанти атакують цілодобово, хоча результату це їм не дає вже кілька місяців.

"Вони хочуть дійти до кордону з Дніпропетровською областю — для них це має символічне значення. Ось чому вони продовжують йти через відкриті поля і вмирають там", — пояснив він.

Неназвані українські чиновники повідомили, що Росія нарощує війська й у Запорізькій області. Джерела зазначили, що туди перекинули кілька спецпідрозділів, щоб допомогти у стриманні можливого наступу.

"Ми очікуємо погіршення ситуації на всіх напрямках цього літа. Особовий склад виснажений. Не вистачає ротацій. Всі працюють на межі своїх можливостей", — підкреслив старший лейтенант, який воює в районі Костянтинівки.

Нагадаємо, 12 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що втрати Росії у живій силі перевищили мільйон. Командування розповіло, які дні були найрезультативнішими для оборонців на передовій.

Військовослужбовець 117-ї окремої бригади територіальної оборони Олександр Такул повідомив, що у Сумській області з’явились дрони-"ждуни", які атакують машини та людей.