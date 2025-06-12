Миллион погибших российских военных: Генштаб назвал самые результативные дни

Потери россиян с начала полномасштабного вторжения достигли одного миллиона человек. Из них более 628 тысяч — только за последние полтора года.

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Такие данные приводит Генеральный штаб ВСУ.

Впервые Генштаб обнародовал статистику о потерях врага 1 марта 2022 года. Тогда сообщили о 5710 уничтоженных оккупантов и 200 раненых. В то время подсчет осложнялся высокой интенсивностью боевых действий.

2 марта общие потери выросли уже до 5840 человек, то есть за сутки подтвердилась ликвидация 130 военных. Однако после уточнения данных, 3 марта потери врага составили 9000 человек.

Наиболее результативные дни для Сил обороны:

28 ноября 2024 года: за сутки оккупанты потеряли 2030 человек;

19 декабря 2024 года: 2200 оккупантов;

29 декабря 2024 года: 2010 оккупантов.

Общие потери по годам

В течение 2022 года потери оккупантов составили 106 720 человек. Это в среднем 340 человек в сутки.

В течение 2023 года — 253 290 человек, в среднем 693 человека в сутки.

В течение 2024 года — 430 790 человек, в среднем — 1177 человек в сутки.

В 2025 году, по состоянию на 4 июня, потери врага уже превысили 200 000 человек. В этом году в среднем враг казнил 1286 человек в сутки.

Напомним, Фокус собрал информацию из разных источников о потерях российской оккупационной армии в Украине, а также провел сравнительный анализ потерь, понесенных в различных конфликтах последних десятилетий, в которых участвовали российские военные.

Мы сообщали, что ночью 12 июня россияне нанесли 11 ударов по Харькову: под обстрелы попали жилые районы, учебные заведения, детские сады и инфраструктура. Известно о по меньшей мере 12 пострадавших, среди раненых — 4 детей.