Цена вторжения: потери Росии превысили 1 миллион человек и темпы не снижаются

Полномасштабная война России против Украины продолжается четвертый год. За это время численность потерь личного состава Вооруженных сил РФ превысила 1 млн человек. По мере затягивания конфликта общие потери противника стремительно растут.

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Фокус собрал информацию из различных источников о потерях российской оккупационной армии в Украине, а также провел сравнительный анализ потерь, понесенных в разных конфликтах последних десятилетий, в которых принимали участие российские военные.

Несмотря на ограниченность информации со стороны Москвы, существуют официальные данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины, согласно которым потери российской армии в живой силе превысили 1 миллион человек.

Общие потери личного состава ВС РФ превысили 1 миллион человек, — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Примем во внимание, что в военном искусстве существует следующая классификация потерь:

Безвозвратные потери — убитые, умершие от ран, пленные, пропавшие без вести.

Санитарные потери — раненые, контуженные, отравленные, заболевшие.

Небоевые потери — умершие от болезни, самоубийцы и т.д.

Следовательно, уместно уточнить, какие данные приводит Генштаб ВСУ, публикуя сводки о потерях оккупантов. Как заявил в феврале 2024 года спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины старший лейтенант Андрей Ковалев, при составлении сводок военное руководство принимает во внимание два основных показателя — безвозвратные и санитарные потери личного состава ВС РФ.

"Общие потери российских оккупантов, которые публикует Генеральный штаб, состоят из двух основных показателей потерь, которые получает противник в ходе ведения боевых действий. А именно — безвозвратные потери и боевые санитарные потери врага", — пояснил Ковалев.

Задокументированные потери россиян

Кроме официальных данных существуют независимые источники, которые также предоставляют сведения, позволяющие оценить масштаб потерь Вооруженных сил РФ в продолжающимся конфликте. В частности, журналисты и волонтеры "Медиазоны" и "Русской службы Би-би-си" составляют поименные списки погибших российских военных — это документально подтвержденные потери из числа личного состава ВС РФ. Фактически речь идет о минимальной оценке потерь российских сил с момента полномасштабного вторжения.

Задокументировано 110 608 погибших российских военных в Украине Фото: Getty Images

По состоянию на июнь с начала полномасштабного вторжения России в Украину удалось установить личности 110 608 погибших российских военных. Авторы исследования утверждают, что это только установленное число по открытым источникам — некрологи, мемориальные таблички, сообщения властей, и они отражают лишь 45–65% от реального числа погибших, поскольку многие тела остаются на поле боя из-за сложности эвакуации.

В публикации также приведена география потерь российских военнослужащих — как оказалось, основной процент потерь приходится на Тыву, Бурятию и республику Алтай.

Самый высокий показатель — у Тывы: 120 подтвержденных смертей на каждые 10 тысяч мужчин. В Бурятии — 91, в Алтае — 89. Для сравнения, в Москве — на 10 тысяч всего трое погибших.

Смертность на войне в пересчете на плотность населения РФ Фото: BBC

Потери в рядах "ЛНР" и "ДНР"

Отдельный блок анализа касается потерь среди бойцов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". После 22 декабря 2022 года официальные источники в "ДНР" прекратили публикацию данных о погибших, а "власти ЛНР" вообще никогда их не раскрывали. Тем не менее, после изучения некрологов, сообщений о пропавших без вести и косвенных упоминаний аналитики предполагают, что с начала войны погибло от 21 000 до 23 500 военнослужащих из "ЛДНР".

Потери ЧВК "Вагнер"

Российские частные военные компании, особенно группа "Вагнер", в боевых действиях на территории Украины также понесли значительные потери. В совместном расследовании "Медиазоны" и "Русской службы Би-би-си" говорится, что компания, основанная Евгением Пригожиным, завербовала на войну в Украине не менее 48 366 заключенных из российских колоний. Из них только в боях за Бахмут погибло более 17 000 наемников, а всего в "бахмутской мясорубке" погибло 20 000 вагнеровцев.

Общие потери наемников "Вагнера" в российско-украинской войне, по оценкам немецкого издания Deutsche Welle, составляют около 22 000 погибших (это каждый третий боец ЧВК на территории Украины) и 40 000 раненых. В то же время американская разведка приводит другие цифры. В 2023 году официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину погибли или получили ранения более 30 000 вагнеровцев, большая часть из них — в боях за Бахмут.

Общие потери российских войск в войне против Украины Фото: BBC

Сравнение потерь ВС РФ в различных конфликтах

Потери Вооруженных сил Российской Федерации в ходе российско-украинской войны с 2022 года являются одними из самых значительных в современной военной истории. Количество погибших и раненых, к примеру, в ходе Афганской войны (1979–1989) и двух вместе взятых чеченских кампаний совершенно несоизмеримы.

Первая чеченская война (1994–1996)

Если опираться на данные штаба Объединенной группировки войск РФ, во время боевых действий в Чечне с 1994 по 1996 потери федеральных сил составили:

4103 погибших;

1231 пропавший без вести, пленных или дезертировавший;

19 794 раненых.

Таким образом, безвозвратные потери оценивались в 5334 человека. Однако по данным Союза комитетов солдатских матерей в ходе первой кампании в Чечне погибло не менее 14 000 российских военнослужащих.

Основная фаза Второй чеченская войны (1999–2002)

Во время второй чеченской кампании данные о потерях российских военных значительно разнились между официальными и независимыми источниками. Изначально сообщалось, что федеральные силы безопасности в Чечне потеряли 3438 человек убитыми и 11 661 ранеными. В эти цифры входят 2136 убитых и 5763 раненых военнослужащих Минобороны, 1196 убитых и 5399 раненых военнослужащих Министерства внутренних дел, а также 106 убитых и 499 раненых военнослужащих других федеральных ведомств.

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Позже первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал другие цифры.

"В ходе контртеррористической операции 1999-2002 годов погибли более 6 000 человек и ранены 15 549 человек", — заявил Красов.

В то же время Союз комитетов солдатских матерей России оценивал эти потери в 11,5 тысячи человек, включая погибших на поле боя, умерших от ран в госпиталях и скончавшихся в течение года после участия в боевых действиях.

Война в Афганистане (1979–1989)

Официальные данные о потерях советских войск в десятилетней войне в Афганистане отражают только зарегистрированные случаи и не учитывают скрытую смертность, санитарные потери после демобилизации и случаи, оставшиеся вне военной статистики.

Согласно официальным данным, общее число погибших, включая солдат, офицеров, пограничников, МВД, КГБ и гражданский персонал составляет 15 031 человек. Причем подавляющее большинство — боевые потери. Санитарные потери составили 469 685 человек.

Итоги: война в Украине — крупнейший по потерям военный конфликт с участием ВС РФ

Приведенные цифры ярко свидетельствуют о том, что конфликт в Украине стал крупнейшим по человеческим потерям военным столкновением с участием российских вооруженных сил после Второй мировой войны. Даже по самой осторожной оценке, ежемесячные потери в Украине (около более 3 000 человек ежемесячно) в несколько раз превышают, к примеру, среднемесячные потери в Чечне на пике боев в 1995 и 2000 годах.

Это, конечно, обусловлено масштабом боевых действий и количеством задействованных сил. Если проводить аналогии с боевыми действиями в Чечне, то в этом случае можно говорить о локальных конфликтах, где группировка российских войск насчитывала за все время, по разным оценкам, порядка 38 000 человек в первую кампанию, и свыше 100 000 — во вторую.

В то же время в начале полномасштабного вторжения в Украину численность оккупационных войск РФ, сосредоточенных на границах, достигала 190 000 человек. А общая протяженность линии фронта составила 3 700 км, из них более 900 км — это участки, где ведутся активные боевые действия.

Война в Украине — крупнейший по потерям военный конфликт с участием ВС РФ

Такие данные говорят о совершенно ином характере и масштабе конфликта, которую развязала Россия в своей новейшей истории. Причем боевые действия приобрели позиционно-маневренный характер с элементами войны на истощение, где ежедневно применяется артиллерия, бронетехника, авиация, РСЗО, баллистические ракеты, БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы.

Вследствие откровенно провальных решений военного командования РФ в планировании и организации боевых действий, а также тактики так называемых "мясных штурмов" с одной стороны, и политических мотивов Кремля — с другой, российская армия на территории Украины продолжает нести огромные потери — военные историки будут оценивать их уже не как многотысячные, а как миллионные.