Харьков снова атаковали БпЛА: под ударом оказались жилой дом, образовательные учреждения и фитнес-клуб

Россияне ночью 12 июня атаковали Харьков дронами: под ударом оказались несколько районов города, власти сообщают о, предварительно, ударах по жилому дому, территории школы и детского сада, а также фитнес-центра. Известно также о пострадавших в результате обстрела.

Related video

Фокус собрал информацию о ночной атаке россиян по Харькову.

Воздушная тревога в городе была объявлена около 01:00 часов из-за движения ударных беспилотников.

Около 01:35 часов дроны добрались до Харькова: городской голова Игорь Терехов сообщил о взрыве. Также он предупредил об угрозе от новых ударных БпЛА, которые двигались к городу.

Вскоре председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки, предварительно, зафиксирован "прилет" по Шевченковскому району города.

Около 02:00 часов Игорь Терехов уточнил, что в Шевченковском районе россияне ударили дроном по территории местной школы. На месте повылетали окна.

В последующие минуты российские дроны продолжали атаковать Харьков. По информации городского головы, попадания зафиксированы также в Салтовском и Слободском районах города, а также еще "прилеты" в Шевченковском.

Около 03:00 часов Терехов уточнил, что в Салтовском районе, предварительно, россияне попали по жилому дому.

По состоянию на 03:18 стало известно, что в Салтовском районе россияне ударили по крыше жилой многоэтажки.

"Также зафиксирован удар, предварительно, по фитнес-клубу в том же районе — там один пострадавший человек", — отметил Терехов.

Около 03:20 мэр сообщил о подтвержденном ударе по территории детского сада в Шевченковском районе.

Также Терехов информировал об атаке по еще одному жилому дому в Салтовском районе, однако информация не подтвердилась: россияне ударили в нескольких метрах от многоэтажки.

Другие последствия российской атаки по Харькову уточняются.

Напомним, 11 июня патрульная полиция Харьковской области показала кадры, как мужчина под завалами в Харькове пел гимн Украины.

Также президент Украины Владимир Зеленский 11 июня сообщил, что в результате российской ночной атаки в городе более 60 пострадавших.