"Среди пыли, дыма и боли": в Харькове мужчина под завалами пел гимн Украины (видео)

ВС РФ 11 июня ударили по жилым кварталам в Харькове. Во время того как патрульные полицейские спасали людей из-под завалов, мужчина под обломками пел государственный гимн.

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Об этом сообщила патрульная полиция Харьковской области.

Как говорится в сообщении, этой ночью враг атаковал жилые кварталы Харькова ударными дронами. Били тогда, когда город спит, когда все дома. Патрульная полиция была на месте одна из первых.

"Вытаскивали людей из-под завалов, тушили пламя, которое пылало прямо на людях. И спасали. И в этой темноте, среди пыли, дыма и боли — человек под обломками пел гимн Украины. Это трудно забыть. Это невозможно простить. Харьков стоит. Стоим и мы", — отметили в полиции.

Удар по Харькову: что известно

Напомним, как сообщил президент Владимир Зеленский, сейчас в Харькове продолжаются работы после ночного удара российских "шахедов". Удар пришелся по обычным домам. По состоянию на это время известно о 64 пострадавших, и среди них девять детей. Три человека погибли.

Ранее сообщалось, что в двух районах Харькова вспыхнули пожары. Мэр Игорь Терехов информировал о попадании по пятиэтажке и возгорании в 15 квартирах. По данным Ситуационного центра, ВС РФ нанесли по городу 17 ударов дронами. В частности, ВС РФ атаковали Одесскую область. Ночью в соцсетях передавали, что в Одесской области летали "Шахеды" и было слышно работу ПВО. В ГСЧС подтвердили, что ночью Россия атаковала Одесскую область. Были разрушены и повреждены дачные дома, хозяйственные постройки, автомобили и гражданские плавсредства. Вспыхнули пожары, которые уже затушили спасатели.