"Серед пилу, диму й болю": у Харкові чоловік під завалами співав гімн України (відео)

ЗС РФ 11 червня вдарили по житлових кварталах у Харкові. Під час того як патрульні поліцейські рятували людей з-під завалів, чоловік під уламками співав державний гімн.

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Про це повідомила патрульна поліція Харківської області.

Як йдеться у повідомленні, цієї ночі ворог атакував житлові квартали Харкова ударними дронами. Били тоді, коли місто спить, коли всі вдома. Патрульна поліція була на місці одна з перших.

"Витягували людей з-під завалів, гасили полум’я, що палало просто на людях. І рятували. І в цій темряві, серед пилу, диму й болю — чоловік під уламками співав гімн України. Це важко забути. Це неможливо пробачити. Харків стоїть. Стоїмо й ми", — зазначили в поліції.

Удар по Харкову: що відомо

Нагадаємо, як повідомив президент Володимир Зеленський, зараз у Харкові тривають роботи після нічного удару російських "шахедів". Удар прийшовся по звичайних будинках. Станом на цей час відомо про 64 постраждалих, і серед них дев'ять дітей. Три людини загинули.

Раніше повідомляли, що у двох районах Харкова спалахнули пожежі. Мер Ігор Терехов інформував про влучання по п’ятиповерхівці й загоряння у 15 квартирах. За даними Ситуаційного центру, ЗС РФ завдали по місту 17 ударів дронами. Зокрема, ЗС РФ атакували Одеську область. Вночі у соцмережах передавали, що в Одеській області літали "Шахеди" та було чутно роботу ППО. У ДСНС підтвердили, що вночі Росія атакувала Одещину. Були зруйновані та пошкоджені дачні будинки, господарчі споруди, автівки та цивільні плавзасоби. Спалахнули пожежі, які вже погасили рятувальники.