У Харкові зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок удару БПЛА, – Зеленський

ЗС РФ 11 червня вдарили безпілотниками по будинках в Харкові. Станом на зараз вже відомо про 64 постраждалих, серед них дев’ять дітей.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, зараз у Харкові тривають роботи після нічного удару російських "шахедів". Удар прийшовся по звичайних будинках. Станом на цей час відомо про 64 постраждалих, і серед них дев'ять дітей. Три людини загинули.

"Кожна нова доба зараз – це нові підлі удари Росії, і майже кожен удар – показовий. Росія заслуговує на збільшення тиску, буквально кожним влучанням по звичайному життю доводить, що тиску замало. І варто не боятись, не відкладати нові рішення, які можуть ускладнити ситуацію для Росії. Без цього вони не підуть на реальну дипломатію. І це залежить передусім від Сполучених Штатів та інших лідерів світу. Кожен, хто закликав до припинення вбивств і до дипломатії, має діяти", — зазначив президент.

Атака на Україну 11 червня

Нагадаємо, 11 червня по Харкову ворог вдарив безпілотниками, у двох районах спалахнули пожежі. Мер Ігор Терехов інформував про влучання по п’ятиповерхівці й загоряння у 15 квартирах. За даними Ситуаційного центру, ЗС РФ завдали по місту 17 ударів дронами. Зокрема, ЗС РФ атакували Одеську область. Вночі у соцмережах передавали, що в Одеській області літали "Шахеди" та було чутно роботу ППО. У ДСНС підтвердили, що вночі Росія атакувала Одещину. Були зруйновані та пошкоджені дачні будинки, господарчі споруди, автівки та цивільні плавзасоби. Спалахнули пожежі, які вже затушили рятувальники.

Фокус також писав, що вночі на 11 червня було гучно і в Росії. Жителі Котовська Тамбовської області чули щонайменше 15 вибухів. У місті працювали засоби ППО, дрони, зі слів очевидців, летіли до місцевого порохового заводу.