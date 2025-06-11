ЗС РФ атакували Харків і Одещину: є жертви та понад півсотні постраждалих, поранені діти

По Харкову ворог вдарив безпілотниками, у двох районах спалахнули пожежі. В Одеській області під ударом були дачі, машини й човни мирних мешканців.

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Інформацію про ворожу нічну атаку 11 червня зібрав Фокус.

Удар по Харкову

Вночі спалахнули пожежі в Основ’янському та Слобідському районах. Мер Ігор Терехов інформував про влучання по п’ятиповерхівці й загоряння у 15 квартирах. За даними Ситуаційного центру, ЗС РФ завдали по місту 17 ударів дронами.

У Харкові фіксували прямі влучання по житлових будинках, підприємств і дитячих майданчиках. Також пошкоджень зазнали тролейбуси, контактну мережу, комунальні та виробничі об’єкти. Терехов наголошував, що йдеться про "звичайні об’єкти мирного життя", які в жодному разі не мають бути цілями.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість поранених вже зросла до 57 осіб, серед них — семеро дітей. Також відомо про двох загиблих.

Російські БПЛА вдарили по багатоповерхівках, приватних будинках і громадському транспорту. Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено кілька машин. У двох районах міста зайнялися пожежі.

Фото наслідків удару у Харкові Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото наслідків удару у Харкові Фото: Олег Синєгубов / Telegram

"Працівники ДСНС ліквідовують наслідки ударів. Медики та психологи надають постраждалим висококваліфіковану допомогу", — додав Синєгубов.

Раніше очільник ОВА уточнював, що серед постраждалих дітей є 2-річна дівчинка та 15-річний підліток.

Атака по Одеській області

Вночі у соцмережах передавали, що в Одеській області літали "Шахеди" та було чутно роботу ППО.

У ДСНС підтвердили, що вночі Росія атакувала Одещину. Були зруйновані та пошкоджені дачні будинки, господарчі споруди, автівки та цивільні плавзасоби. Спалахнули пожежі, які вже затушили рятувальники.

Фото рятувальників з Одеської області Фото: ДСНС Фото рятувальників з Одеської області Фото: ДСНС

"На щастя, ніхто не постраждав", — передала пресслужба.

Вночі ЗС РФ запустили 85 БПЛА

У Повітряних силах ЗСУ проінформували що під час нічної атаки росіяни запустили 85 "Шахедів" і дронів-імітаторів з різних напрямків. Основними напрямками ударів були Харківська, Одеська та Донецька область. 49 ворожих безпілотників вдалося знешкодити: 40 з них збили сили ППО, решта були локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 14 локаціях, падіння збитих (уламки) у 2 локаціях", — зазначило командування.

Нагадаємо, американські журналісти показали сюжет про удар ЗС РФ по Харкову 7 червня, використавши кадри з пустелі. Кореспондентка розповідала про кількість загиблих і поранених, поки глядачам показували кадри з кількома сотнями темношкірих людей посеред невідомого населеного пункту. Коментатори припустили, що на відео — Газа.

Вночі на 11 червня було гучно і в Росії. Жителі Котовська Тамбовської області чули щонайменше 15 вибухів. У місті працювали засоби ППО, дрони, зі слів очевидців, летіли до місцевого порохового заводу.