17 ударів по місту: росіяни масовано атакували Харків, є загиблі та десятки постраждалих

Росіяни масовано атакували Харків дронами: під ударом опинилися житлові будинки, у місті здійнялися пожежі. Влада повідомляє про двох загиблих та десятки поранених, серед них — щонайменше п'ятеро дітей.

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Фокус зібрав інформацію щодо наслідків нічної атаки по місту.

Близько опівночі Повітряні сили України попередили про рух ударних безпілотників курсом на Харків. Через пів години стало відомо про рух групи БпЛА з півдня та сходу у напрямку міста.

Невдовзі міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму Telegram-каналі, що Харків перебуває під масованою атакою безпілотників.

Скріншот | повідомлення Терехова про атаку

Близько 00:35 Терехов інформував, що під ударом зокрема опинився Основ'янський район міста, там здійнялася пожежа.

Невдовзі мер зазначив, що в одному з районів Харкова зафіксовано удари по багатоповерхових та приватних житлових будинках.

У Слобідському районі, попередньо, росіяни вдарили по п'ятиповерховому будинку: там, за інформацією мера, трапилося загоряння у 15 квартирах. Також міський голова повідомив про постраждалих внаслідок обстрілу будівлі і одного загиблого внаслідок атаки.

Близько 01:40 години Терехов повідомив, за даними Ситуаційного центру, що по місту росіяни завдали 17 ударів дронами.

Станом на 01:53 було було відомо про 1 загиблу людину та ще 23 поранених. Однак через кілька хвилин ситуація змінилася: мер повідомив, що кількість поранених у Харкові зросла до 28, також з'явилися дані про другу загиблу людину через обстріл.

Серед постраждалих у Харкові — щонайменше троє дітей.

Станом на 02:30 кількість постраждалих у Харкові зросла до 37 людей, серед них — 3 дітей.

Інші наслідки російської атаки встановлюються.

Нагадаємо, уночі 10 червня росіяни в Одесі зруйнували будівлю станції швидкої допомоги та житловий будинок.

Також уночі 10 червня під час російської атаки у Києві постраждали понад 40 локацій.