Атака по Одесі: росіяни зруйнували будівлю станції швидкої допомоги і житловий будинок (фото)

Російська армія уночі 10 червня зруйнувала "Шахедами" житловий будинок та адміністративну будівлю станції швидкої допомоги: на місці здійнялася пожежа, влада повідомляє про щонайменше 4 поранених та 1 загиблу людину внаслідок обстрілу.

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Фокус зібрав усе, що відомо наразі про російську атаку по Одесі.

Росіяни після опівночі атакували Одесу безпілотниками, внаслідок чого, за попередньою інформацією ЗМІ, під ударом опинився місцевий пологовий будинок.

Міський голова Геннадій Труханов повідомив, що "Шахед" пошкодив адміністративну будівлю пологового будинку. За його словами, постраждалих чи загиблих через удар по медичному закладу немає.

Близько 03:40 години з'явилися нові дані щодо наслідків російського обстрілу Одеси. Труханов інформував, що росіяни влучили "Шахедами" по житловому будинку в місті. За попередньою інформацією мера, відомо щонайменше про одну загиблу та трьох постраждалих через удар по будинку.

Також Труханов оприлюднив кадри наслідків російської атаки.

"Руйнування значні, їх оцінку проведуть зранку", — зазначив міський голова.

Дані щодо наслідків атаки по Одесі також уточнив голова ОВА Олег Кіпер. За його інформацією, в місті зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Загибла людина — 59-річний чоловік.

Також через російський обстріл в Одесі зруйновано адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги, на місці здійнялася пожежа. Зафіксовані пошкодження карет швидкої допомоги.

"За попередніми даними, четверо людей постраждали. Медики надають їм всю необхідну допомогу", — зазначив голова ОВА.

На місцях атаки в Одесі станом на 04:00 годину продовжують працювати оперативні служби. Наслідки обстрілу уточнюються.

Зазначимо, що уночі 10 червня росіяни також масовано та комбіновано атакували українську столицю. У Києві прогриміла серія вибухів, здійнялися пожежі у різних районах міста, є руйнування.

Нагадаємо, 10 червня кремлівський посадовець Володимир Мединський заявив про те, що росіяни хочуть "ударів "Орешником" по Києву та Львову".