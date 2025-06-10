ЗС РФ комбіновано атакували Київ: під масованим ударом опинилися житлові будинки, здійнялися пожежі
Уночі 10 червня росіяни завдали масованої комбінованої атаки по столиці ударними дронами типу "Шахед" та балістичними ракетами: у п'яти районах Києва зафіксовані наслідки ворожого обстрілу, здійнялися пожежі. Пошкоджені зокрема житлові будинки, є постраждалі.
Фокус зібрав інформацію про російську атаку по столиці.
Близько 02:00 години моніторингові канали попередили про рух балістичних ракет у напрямку столиці. У Києві прогриміла серія вибухів, паралельно місто атакували ударні безпілотники.
Через кілька хвилин міський голова Віталій Кличко повідомив про перші наслідки обстрілу. За його інформацією, у Деснянському районі впав ворожий безпілотник.
Атака на Київ продовжилася — близько 02:20 у столиці зноу було гучно
Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у столиці зафіксовано наслідки російської атаки у п'яти районах: Деснянському, Подільському, Шевченківському, Дарницькому та Оболонському.
За інформацією Ткаченка, у районах здійнялися пожежі, зафіксовано пошкодження житлових будинків. На місця вирушили рятувальники.
Близько 02:50 міський голова Кличко уточнив, що у Шевченківському районі столиці через атаку палають автомобілі. В Оболонському районі уламки безпілотника впали на територію місцевої школи.
Невдовзі Кличко доповнив інформацію щодо наслідків масованого обстрілу Києва. За його словами, у Дніпровському районі трапилося задимлення у нежитловій забудові, в Оболонському районі здійнялася пожежа в нежитловій будівлі.
У Шевченківському районі, за даними голови КМВА Тимура Ткаченка, палає житловий будинок. Там також виявлено постраждалу внаслідок атаки жінку.
Близько 03:15 години Кличко також повідомив, що у Дарницькому та Подільському районах уламки "Шахедів" впали на відкритих місцевостях. У Дарницькому районі медики надали допомогу одному постраждалому. Також у Дарницькому районі уламки, попередньо, впали на житловий будинок.
Також близько 03:30 стало відомо з інформації мера, що у Шевченківському районі палає балкон у житловому будинку. В Оболонському районі через атаку здійнялася пожежа у житловому масиві.
Невдовзі мер додав, що в Оболонському районі, у житловому масиві, горить приміщення аптеки.
Ткаченко також повідомив, що внаслідок атаки також трапилося займання у житловій багатоповерхівці за ще однією адресою. У Голосіївському районі зафіксоване руйнування у бізнес-центрі.
Об 04:00 годині Віталій Кличко повідомив, що у столиці здійнялися пожежі у будівлі бізнес-центру у Шевченківському районі.
Інші наслідки масованої атаки Росії по Києву уточнюються.
Нагадаємо, уночі 10 червня російська армія також атакувала Одесу "Шахедами": під ударом опинилися пологовий будинок, станція екстреної медичної допомоги та житлові будинки.
Також 10 червня помічник президента РФ Володимир Мединський заявив в етері російського телеканалу, що громадяни хочуть "ударів "Орешником" по Києву і Львову" через нібито українські диверсії.