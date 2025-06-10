ЗС РФ комбіновано атакували Київ: під масованим ударом опинилися житлові будинки, здійнялися пожежі

Уночі 10 червня росіяни завдали масованої комбінованої атаки по столиці ударними дронами типу "Шахед" та балістичними ракетами: у п'яти районах Києва зафіксовані наслідки ворожого обстрілу, здійнялися пожежі. Пошкоджені зокрема житлові будинки, є постраждалі.

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Фокус зібрав інформацію про російську атаку по столиці.

Близько 02:00 години моніторингові канали попередили про рух балістичних ракет у напрямку столиці. У Києві прогриміла серія вибухів, паралельно місто атакували ударні безпілотники.

Через кілька хвилин міський голова Віталій Кличко повідомив про перші наслідки обстрілу. За його інформацією, у Деснянському районі впав ворожий безпілотник.

Атака на Київ продовжилася — близько 02:20 у столиці зноу було гучно

Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у столиці зафіксовано наслідки російської атаки у п'яти районах: Деснянському, Подільському, Шевченківському, Дарницькому та Оболонському.

За інформацією Ткаченка, у районах здійнялися пожежі, зафіксовано пошкодження житлових будинків. На місця вирушили рятувальники.

Близько 02:50 міський голова Кличко уточнив, що у Шевченківському районі столиці через атаку палають автомобілі. В Оболонському районі уламки безпілотника впали на територію місцевої школи.

Невдовзі Кличко доповнив інформацію щодо наслідків масованого обстрілу Києва. За його словами, у Дніпровському районі трапилося задимлення у нежитловій забудові, в Оболонському районі здійнялася пожежа в нежитловій будівлі.

У Шевченківському районі, за даними голови КМВА Тимура Ткаченка, палає житловий будинок. Там також виявлено постраждалу внаслідок атаки жінку.

Близько 03:15 години Кличко також повідомив, що у Дарницькому та Подільському районах уламки "Шахедів" впали на відкритих місцевостях. У Дарницькому районі медики надали допомогу одному постраждалому. Також у Дарницькому районі уламки, попередньо, впали на житловий будинок.

Також близько 03:30 стало відомо з інформації мера, що у Шевченківському районі палає балкон у житловому будинку. В Оболонському районі через атаку здійнялася пожежа у житловому масиві.

Невдовзі мер додав, що в Оболонському районі, у житловому масиві, горить приміщення аптеки.

Ткаченко також повідомив, що внаслідок атаки також трапилося займання у житловій багатоповерхівці за ще однією адресою. У Голосіївському районі зафіксоване руйнування у бізнес-центрі.

Об 04:00 годині Віталій Кличко повідомив, що у столиці здійнялися пожежі у будівлі бізнес-центру у Шевченківському районі.

Інші наслідки масованої атаки Росії по Києву уточнюються.

Нагадаємо, уночі 10 червня російська армія також атакувала Одесу "Шахедами": під ударом опинилися пологовий будинок, станція екстреної медичної допомоги та житлові будинки.

Також 10 червня помічник президента РФ Володимир Мединський заявив в етері російського телеканалу, що громадяни хочуть "ударів "Орешником" по Києву і Львову" через нібито українські диверсії.