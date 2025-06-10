Здійнялася пожежа: в Одесі "Шахед" вдарив по пологовому будинку, — ЗМІ (фото)

Вночі 10 червня росіяни атакували Одесу ударними БпЛА типу "Шахед": під атакою у місті опинився зокрема пологовий будинок. Окрім того, росіяни завдали ударів по станції екстреної медичної допомоги та житлових будинках.

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Фокус зібрав інформацію щодо нічного обстрілу Одеси.

Повітряну тривогу в Одесі та області було оголошено близько 00:40 години 10 червня.

Близько 01:20 години в Одесі прогриміла серія вибухів: мер міста Геннадій Труханов повідомив, що Одеса перебуває під атакою ворожих дронів та закликав містян перебувати у безпечних локаціях.

Невдовзі моніторинговий канал "Николаевский Ванек" розповів, що в Одесі під час атаки "Шахед" влучив по місцевому пологовому будинку.

Місцеве медіа "Думская" також повідомило про ймовірний удар по пологовому будинку в Одесі.

"Попередньо, є приліт у пологовий будинок", — йдеться у повідомленні.

Невдовзі у ЗМІ також уточнили, що внаслідок обстрілу в Одесі здійнялася пожежа.

Близько 01:50 години у пабліку також додали, що в Одесі через російську атаку, попередньо, є постраждалі. Згодом стало відомо, що у пологовому про постраждалих інформації не надходило.

Невдовзі міський голова Геннадій Труханов повідомив про наслідки атаки по Одесі. За його словами, "Шахед" пошкодив адміністративну будівлю пологового будинку.

"На щастя, немає жертв і постраждалих", — зазначив Труханов.

Також міський голова оприлюднив кадри наслідків атаки "Шахедів" по Одесі.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер близько 02:30 години уточнив, що внаслідок атаки в місті також пошкоджено станцію екстреної медичної допомоги.

Інші наслідки російської атаки уточнюються.

Інформації щодо постраждалих чи жертв внаслідок обстрілу станом на 02:30 не надходило.

Нагадаємо, помічник президента РФ Володимир Мединський 10 червня в етері RT заявив, що росіяни вимагають ударів по Києву та Львову ракетою "Орешник".

Також 9 червня пресслужба Генштабу ЗСУ підтвердила удар по російському заводу у Чебоксарах, через що робота підприємства зупинилася.