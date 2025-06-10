Поднялся пожар: в Одессе "Шахед" ударил по роддому, — СМИ (фото)

Ночью 10 июня россияне атаковали Одессу ударными БпЛА типа "Шахед": под атакой в городе оказался в частности роддом. Кроме того, россияне нанесли удары по станции экстренной медицинской помощи и жилым домам.

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Фокус собрал информацию относительно ночного обстрела Одессы.

Воздушная тревога в Одессе и области была объявлена около 00:40 часов 10 июня.

Около 01:20 часов в Одессе прогремела серия взрывов: мэр города Геннадий Труханов сообщил, что Одесса находится под атакой вражеских дронов и призвал горожан находиться в безопасных локациях.

Вскоре мониторинговый канал "Николаевский Ванек" рассказал, что в Одессе во время атаки "Шахед" попал по местному роддому.

Местное медиа "Думская" также сообщило о вероятном ударе по роддому в Одессе.

"Предварительно, есть прилет в роддом", — говорится в сообщении.

Вскоре в СМИ также уточнили, что в результате обстрела в Одессе поднялся пожар.

Около 01:50 часов в паблике также добавили, что в Одессе из-за российской атаки, предварительно, есть пострадавшие. Впоследствии стало известно, что в роддоме о пострадавших информации не поступало.

Вскоре городской голова Геннадий Труханов сообщил о последствиях атаки по Одессе. По его словам, "Шахед" повредил административное здание роддома.

"К счастью, нет жертв и пострадавших", — отметил Труханов.

Также городской голова обнародовал кадры последствий атаки "Шахедов" по Одессе.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер около 02:30 часов уточнил, что в результате атаки в городе также повреждена станция экстренной медицинской помощи.

Другие последствия российской атаки уточняются.

Информации о пострадавших или жертвах в результате обстрела по состоянию на 02:30 не поступало.

Напомним, помощник президента РФ Владимир Мединский 10 июня в эфире RT заявил, что россияне требуют ударов по Киеву и Львову ракетой "Орешник".

Также 9 июня пресс-служба Генштаба ВСУ подтвердила удар по российскому заводу в Чебоксарах, из-за чего работа предприятия остановилась.