Атака по Одессе: россияне разрушили здание станции скорой помощи и жилой дом (фото)

Российская армия ночью 10 июня разрушила "Шахедами" жилой дом и административное здание станции скорой помощи: на месте поднялся пожар, власти сообщают о по меньшей мере 4 раненых и 1 погибшем человеке в результате обстрела.

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Фокус собрал все, что известно на данный момент о российской атаке по Одессе.

Россияне после полуночи атаковали Одессу беспилотниками, в результате чего, по предварительной информации СМИ, под ударом оказался местный роддом.

Городской голова Геннадий Труханов сообщил, что "Шахед" повредил административное здание роддома. По его словам, пострадавших или погибших из-за удара по медицинскому учреждению нет.

Около 03:40 часов появились новые данные о последствиях российского обстрела Одессы. Труханов информировал, что россияне попали "Шахедами" по жилому дому в городе. По предварительной информации мэра, известно как минимум об одной погибшей и трех пострадавших из-за удара по дому.

Также Труханов обнародовал кадры последствий российской атаки.

"Разрушения значительные, их оценку проведут утром", — отметил городской голова.

Данные о последствиях атаки по Одессе также уточнил председатель ОГА Олег Кипер. По его информации, в городе разрушены и повреждены жилые дома. Погиб человек — 59-летний мужчина.

Также из-за российского обстрела в Одессе разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи, на месте поднялся пожар. Зафиксированы повреждения карет скорой помощи.

"По предварительным данным, четыре человека пострадали. Медики оказывают им всю необходимую помощь", — отметил глава ОГА.

На местах атаки в Одессе по состоянию на 04:00 часов продолжают работать оперативные службы. Последствия обстрела уточняются.

Отметим, что ночью 10 июня россияне также массированно и комбинированно атаковали украинскую столицу. В Киеве прогремела серия взрывов, поднялись пожары в разных районах города, есть разрушения.

Напомним, 10 июня кремлевский чиновник Владимир Мединский заявил о том, что россияне хотят "ударов "Орешником" по Киеву и Львову".