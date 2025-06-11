17 ударов по городу: россияне массированно атаковали Харьков, есть погибшие и десятки пострадавших

Россияне массированно атаковали Харьков дронами: под ударом оказались жилые дома, в городе поднялись пожары. Власти сообщают о двух погибших и десятках раненых, среди них — по меньшей мере пятеро детей.

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Фокус собрал информацию о последствиях ночной атаки по городу.

Около полуночи Воздушные силы Украины предупредили о движении ударных беспилотников курсом на Харьков. Через полчаса стало известно о движении группы БпЛА с юга и востока в направлении города.

Вскоре городской голова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что Харьков находится под массированной атакой беспилотников.

Скриншот | сообщение Терехова об атаке

Около 00:35 Терехов информировал, что под ударом в частности оказался Основянский район города, там поднялся пожар.

Вскоре мэр отметил, что в одном из районов Харькова зафиксированы удары по многоэтажным и частным жилым домам.

В Слободском районе, предварительно, россияне ударили по пятиэтажному дому: там, по информации мэра, случилось возгорание в 15 квартирах. Также городской голова сообщил о пострадавших в результате обстрела здания и одного погибшего в результате атаки.

Около 01:40 часов Терехов сообщил, по данным Ситуационного центра, что по городу россияне нанесли 17 ударов дронами.

По состоянию на 01:53 было известно об 1 погибшем человеке и еще 23 раненых. Однако через несколько минут ситуация изменилась: мэр сообщил, что количество раненых в Харькове возросло до 28, также появились данные о втором погибшем человеке из-за обстрела.

Среди пострадавших в Харькове — по меньшей мере трое детей.

По состоянию на 02:30 количество пострадавших в Харькове возросло до 37 человек, среди них — 3 детей.

Другие последствия российской атаки устанавливаются.

Напомним, ночью 10 июня россияне в Одессе разрушили здание станции скорой помощи и жилой дом.

Также ночью 10 июня во время российской атаки в Киеве пострадали более 40 локаций.