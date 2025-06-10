Стадион "Спартак" и визовый центр: от атаки на Киев пострадали более 40 локаций (фото, видео)

От ночной атаки на Киев 10 июня пострадали стадион "Спартак" и бывший визовый центр Великобритании. Больше всего разрушениям подверглись Дарницкий, Оболонский и Шевченковский районы. В целом повреждения зафиксированы в более чем 40 локациях столицы.

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Фокус собрал все, что известно о последствиях обстрела столицы.

Ночью 10 июня ВС РФ комбинированно атаковали Киев баллистическими ракетами и ударными дронами. Последствия вражеского удара зафиксировали в восьми районах столицы: Деснянском, Шевченковском, Оболонском, Днепровском, Дарницком, Подольском, Голосеевском и Соломенском.

Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал, что по состоянию на 11:00 в столице было известно о 4 пострадавших от комбинированной атаки в возрасте от 35 до 66 лет: по одному в Дарницком и Шевченковском районе и двое в Оболонском.

"Все они госпитализированы с осколочными ранениями и другими травмами", — отметил Тимур Ткаченко.

Он добавил, что один человек после обстрела оказался под завалами, но его удалось освободить без значительных травм и медицинская помощь не понадобилась.

По словам Ткаченко, больше всего пострадали от атаки на Киев Оболонский, Дарницкий и Шевченковский районы, а в целом пока известно о разрушениях в не менее 40 локациях.

"На Оболони пострадала многоэтажка, офисное здание, санаторий и помещение банка", — отметил глава КГВА.

Городской голова Виталий Кличко по состоянию на 10:18 сообщал, что в стационарах медицинских учреждений после комбинированной атаки находятся двое киевлян, еще четырем пострадавшим оказали помощь амбулаторно.

Во время атаки на Киев ночью 10 июня пострадали жилые дома во время атаки на Киев Фото: ГСЧС В результате атаки на Киев 10 июня зафиксированы разрушения в восьми районах Фото: ГСЧС

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко докладывал, что в Украине в результате ночной атаки вспыхнуло 19 пожаров, в Киеве возгорания тушили с помощью вертолета Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Атака на Киев 10 июня: пострадал стадион "Спартак"

О разрушениях на стадионе "Спартак", который находится в Подольском районе столицы, рассказала директор департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации Юлия Хан в Facebook.

"Этой ночью наш стадион "Спартак" пострадал от удара рашистов", — написала она и опубликовала фото повреждений.

Разрушения на стадионе "Спартак" после падения обломков "Шахеда" Фото: Facebook / Юлия Хан От массовой атаки "Шахедов" пострадал стадион "Спартак" Фото: Facebook / Юлия Хан

Возле зрительской трибуны упали обломки вражеского БПЛА.

Обломки "Шахеда" упали на стадион "Спартак" в Киеве Фото: Facebook / Юлия Хан Стадион "Спартак" в Подольском районе столицы пострадал от обломков "Шахеда" Фото: Facebook / Юлия Хан

Атака на Киев: разрушен бывший визовый центр

Значительные разрушения во время российской атаки на Киев ночью 10 июня претерпело здание бывшего визового центра Великобритании в Шевченковском районе.

Спасатели ликвидируют последствия разрушения бывшего визового центра в Киеве Фото: ГСЧС

Телеканал "Київ24" показал последствия пожара, который спасатели ликвидировали по состоянию на около 8 утра.

"Наблюдается масштабное разрушение. Здесь валяется стекло, выбиты окна, рамки этих окон, различные детали свисают прямо на линиях электропередачи. Поэтому здесь опасно ходить, и из-за этого перекрыто движение транспорта", — рассказала корреспондентка.

Состояние воздуха в Киеве после ночной атаки

Горожане после массированной атаки жаловались на состояние воздуха в Киеве. Столицу заполонил сильный дым от пожаров.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины докладывало по состоянию на 8:00 о локально повышенном уровне загрязненности воздуха в Дарницком районе из-за пожаров в лесопарковой и нежилой зонах. В других районах, по данным ведомства, уровень загрязнения атмосферного воздуха был значительно ниже нормы, радиационный фон также оставался стабильным в пределах 0.099-0.119 мкЗв/ч.

Напомним, ночью 10 июня россияне также атаковали Одессу, вражеский "Шахед" ударил по роддому. Также городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщал, что дроны ВС РФ во время атаки на Одессу разрушили здание станции скорой помощи и жилой дом.