5 советов, что делать в смог: в Киеве сильный дым от пожаров

Россияне в течение всей ночи атаковали Киев "Шахедами", в результате чего в разных районах города поднялись пожары: густой дым охватил украинскую столицу, людей призывают позакрывать окна. Кроме того, чтобы обезопасить себя, следует придерживаться ряда советов.

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Что стоит делать киевлянам во время задымленности

На официальном портале Киева ранее рассказывали, что нужно делать в случаях сильного дыма на улице. Прежде всего следует осуществить следующие действия:

Держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять; Ограничить пребывание на открытом воздухе, избегать длительного пребывания на открытом воздухе; Включить системы кондиционирования и очистки воздуха; Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для компенсирования потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, а также молочнокислые напитки (например, обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли; Проводить влажную уборку, полезным будет поставить в помещении емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха.

Также на портале советуют не гулять под дождем, а если человек таки попал под дождь во время сильной задымленности — при первой возможности принять душ.

В случае, если появляются такие симптомы как одышка, кашель или бессонница, киевлянам нужно обращаться к медикам. Первыми последствиями воздействия смога на организм могут быть першение в горле, раздражение слизистых носа, глаз, затрудненное дыхание.

Сильный смог в Киеве: как обезопасить себя от негативных последствий

На сайте Ровенской ОВА также размещены другие советы, как людям обезопасить себя от негативных последствий сильного задымления:

Следовать за сообщениями местных властей — если ситуация остается неблагоприятной, стоит остаться дома и держать окна закрытыми; Если есть необходимость выйти в сильный дым на улицу, нужно надеть маску или респиратор и защитные очки; Следует избегать чрезмерной физической активности в условиях смога.

Кроме того, если у человека есть заболевания органов дыхательной системы, нужно позаботиться, чтобы лекарства были рядом.

Напомним, ночью 10 июня россияне также атаковали Одессу "Шахедами": под ударом оказался роддом.

Вскоре местные власти сообщили, что в Одессе также разрушено здание станции скорой помощи и жилой дом.