5 порад, що робити в смог: у Києві сильний дим від пожеж

Росіяни упродовж всієї ночі атакували Київ "Шахедами", внаслідок чого у різних районах міста здійнялися пожежі: густий дим охопив українську столицю, людей закликають позачиняти вікна. Окрім того, аби убезпечити себе, слід дотримуватися низки порад.

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Фокус дізнавався, що робити мешканцям столиці, коли густий дим охопив місто.

Що варто робити киянам під час задимленості

На офіційному порталі Києва раніше розповідали, що потрібно робити у випадках сильного диму на вулиці. Передусім варто здійснити наступні дії:

Тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати; Обмежити перебування на відкритому повітрі, уникати тривалого перебування на відкритому повітрі; Ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря; Збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для компенсування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, а також молочнокислі напої (наприклад, знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі; Проводити вологе прибирання, корисним буде поставити у приміщенні місткості з водою, щоб підвищити вологість повітря.

Також на порталі радять не гуляти під дощем, а якщо людина таки потрапила під дощ під час сильної задимленості — за першої змоги прийняти душ.

У випадку, якщо з'являються такі симптоми як задишка, кашель чи безсоння, киянам потрібно звертатися до медиків. Першими наслідками впливу смогу на організм можуть бути пирхота в горлі, подразнення слизових носа, очей, ускладнене дихання.

Сильний смог у Києві: як убезпечити себе від негативних наслідків

На сайті Рівненської ОВА також розміщені інші поради, як людям убезпечити себе від негативних наслідків сильного задимлення:

Слідувати за повідомленнями місцевої влади — якщо ситуація залишається несприятливою, варто залишитися вдома та тримати вікна зачиненими; Якщо є необхідність вийти у сильний дим на вулицю, потрібно вдягнути маску або респіратор та захисні окуляри; Слід уникати надмірної фізичної активності в умовах смогу.

Окрім того, якщо у людини є захворювання органів дихальної системи, потрібно попіклуватися, аби ліки були поруч.

Нагадаємо, уночі 10 червня росіяни також атакували Одесу "Шахедами": під ударом опинився пологовий будинок.

Невдовзі місцева влада повідомила, що в Одесі також зруйновано будівлю станції швидкої допомоги і житловий будинок.