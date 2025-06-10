Вночі ЗС РФ атакували Київ і Одесу: що відомо (фото, відео)

Внаслідок ворожого удару є постраждалі й загиблий. В Одесі зруйнована будівля станції екстреної медичної допомоги, у столиці уламки одного з БПЛА впали на територію школи.

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Головне за ніч на 10 червня зібрав Фокус.

ЗС РФ обстріляли Одесу: атаковано роддом

Після опівночі російські дрони атакували Одесу. Повідомлялось про влучання по пологовому будинку й пошкодження адміністративної його частини, обійшлося без жертв і постраждалих. Також БПЛА влучили по житловому будинку, загинув 59-річний чоловік

Внаслідок нічної атаки в Одесі зруйновані та пошкоджені будинки. Також було зруйновано адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги, на місці спалахнула пожежа. Були пошкоджені машини "швидкої". Попередньо, постраждали четверо осіб.

Мер Одеси Геннадій Труханов розповів, що удар по пологовому обійшовся без постраждалих завдяки тому, що усі були в укритті. З його слів, зранку буде багато роботи, адже у місті зафіксовані значні руйнування. Влада готується розселяти людей. Під ударом опинився один з районів у центрі, там є загиблий і постраждалі.

Фото наслідків атаки ЗС РФ в Одесі Фото: Геннадій Труханов / Telegram

Міський голова зазначив, що 10 червня в Одесі планувалося дитяче свято. Труханов запропонував замість нього зібратись на "суботник", щоб допомогти керівництву пологового будинку.

Наслідки атаки на Київ: останні новини

По Києву вночі на 10 червня Росія вдарила "Шахедами" й балістичними ракетами. У столиці прогриміла серія вибухів.

Наслідки зафіксували у низці районів:

Деснянський — впав БПЛА;

Шевченківський — загорілись машини, палав житловий будинок, постраждала жінка, вогонь охопив балкон у житловому будинку, загорівся бізнес-центр;

Оболонський — уламки впали на територію школи, сталась пожежа в нежитловій будівлі, здійнялася пожежа у житловому масиві, горіло приміщення аптеки;

Дніпровський — відбулось задимлення у нежитловій забудові;

Дарницький — попередньо впали уламки "Шахеда" на житловий будинок, постраждала одна особа;

Подільський — були зафіксовані падіння уламків БПЛА;

Голосіївській — зруйнований бізнес-центр;

Солом’янський — сталася пожежа в багатоповерховому будинку.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про 4 постраждалих, їх усіх госпіталізували.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко наголосив, що протягом ночі ЗС РФ "безперестанку тероризували Київ ударними дронами" і били по цивільній інфраструктурі. З його слів, метою були залякування, дестабілізація ситуації та змушення "скоритися".

"Ця ніч була важкою, але завдяки неймовірній роботі Сил оборони вдалося мінімізувати жертви. Пошкодження зазнали 7 районів столиці. Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки й складські приміщення", — проінформував Ткаченко.

Він зазначив, що на усунення наслідків нічної атаки знадобиться час і попереду важкий день. Голова КМВА подякував за роботу захисникам неба, рятувальникам, медикам, комунальникам і волонтерам.

У "Суспільному" передали, що до гасіння пожеж у Києві залучили гелікоптер. Через ліквідацію наслідків атаки також курсує зі змінами громадський транспорт на вулицях Юрія Іллєнка та Глибочицькій. На вулиці Іллєнка в напрямку станції метро "Лук’янівська" перекритий рух.

Журналістки показали наслідки нічної атаки у Києві Фото: Суспільне Журналістки показали наслідки нічної атаки у Києві Фото: Суспільне

Нагадаємо, після нічної атаки Київ охопив густий дим, мешканців столиці закликали зачиняти вікна. Фокус зібрав поради, як діяти під час смогу.

Вночі на 10 червня також було гучно у Татарстані. Зокрема, гриміли вибухи в районі Єлабуги, де виготовляють "Шахеди". Зі слів очевидців, атака дронів була спрямована на заводи.