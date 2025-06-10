Ночью ВС РФ атаковали Киев и Одессу: что известно (фото, видео)

В результате вражеского удара есть пострадавшие и погибший. В Одессе разрушено здание станции экстренной медицинской помощи, в столице обломки одного из БПЛА упали на территорию школы.

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Главное за ночь на 10 июня собрал Фокус.

ВС РФ обстреляли Одессу: атакован роддом

После полуночи российские дроны атаковали Одессу. Сообщалось о попадании по роддому и повреждении административной его части, обошлось без жертв и пострадавших. Также БПЛА попали по жилому дому, погиб 59-летний мужчина

В результате ночной атаки в Одессе разрушены и повреждены дома. Также было разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи, на месте вспыхнул пожар. Были повреждены машины "скорой". Предварительно, пострадали четыре человека.

Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что удар по роддому обошелся без пострадавших благодаря тому, что все были в укрытии. По его словам, утром будет много работы, ведь в городе зафиксированы значительные разрушения. Власти готовятся расселять людей. Под ударом оказался один из районов в центре, там есть погибший и пострадавшие.

Фото последствий атаки ВС РФ в Одессе Фото: Геннадий

Городской голова отметил, что 10 июня в Одессе планировался детский праздник. Труханов предложил вместо него собраться на "субботник", чтобы помочь руководству роддома.

Последствия атаки на Киев: последние новости

По Киеву ночью на 10 июня Россия ударила "Шахедами" и баллистическими ракетами. В столице прогремела серия взрывов.

Последствия зафиксировали в ряде районов:

Деснянский — упал БПЛА;

Шевченковский — загорелись машины, горел жилой дом, пострадала женщина, огонь охватил балкон в жилом доме, загорелся бизнес-центр;

Оболонский — обломки упали на территорию школы, произошел пожар в нежилом здании, поднялся пожар в жилом массиве, горело помещение аптеки;

Днепровский — произошло задымление в нежилой застройке;

Дарницкий — предварительно упали обломки "Шахеда" на жилой дом, пострадал один человек;

Подольский — были зафиксированы падения обломков БПЛА;

Голосеевской — разрушен бизнес-центр;

Соломенский — произошел пожар в многоэтажном доме.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 4 пострадавших, их всех госпитализировали.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что в течение ночи ВС РФ "беспрестанно терроризировали Киев ударными дронами" и били по гражданской инфраструктуре. По его словам, целью были запугивание, дестабилизация ситуации и принуждение "покориться".

"Эта ночь была тяжелой, но благодаря невероятной работе Сил обороны удалось минимизировать жертвы. Повреждения получили 7 районов столицы. Есть частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Горели автомобили и складские помещения", — проинформировал Ткаченко.

Он отметил, что на устранение последствий ночной атаки понадобится время и впереди тяжелый день. Глава КГВА поблагодарил за работу защитников неба, спасателей, медиков, коммунальщиков и волонтеров.

В "Суспільне" передали, что к тушению пожаров в Киеве привлекли вертолет. Из-за ликвидации последствий атаки также курсирует с изменениями общественный транспорт на улицах Юрия Ильенко и Глубочицкой. На улице Ильенко в направлении станции метро "Лукьяновская" перекрыто движение.

Журналистки показали последствия ночной атаки в Киеве Фото: Суспільне Журналистки показали последствия ночной атаки в Киеве Фото: Суспільне

Напомним, после ночной атаки Киев охватил густой дым, жителей столицы призвали закрывать окна. Фокус собрал советы, как действовать во время смога.

Ночью на 10 июня также было шумно в Татарстане. В частности, гремели взрывы в районе Елабуги, где изготавливают "Шахеды". По словам очевидцев, атака дронов была направлена на заводы.